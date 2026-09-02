Los Reyes La Paz, Méx.— El titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), Juan Hugo de la Rosa García, informó que en octubre operarán las tres estaciones que aún faltan del Trolebús Santa Martha-Chalco: Teotongo, La Virgen y Xico.

“Con la apertura de Teotongo, La Virgen y Xico, la línea completa del Trolebús Santa Martha-Chalco ofrecerá en todo su recorrido y consolidará la conexión eléctrica entre la zona suroriente del Estado de México y la capital del país”, reiteró.

El funcionario explicó que la obra civil de estas estaciones concluirá a finales de septiembre. Una vez entregada al 100% en los primeros días de octubre se instalará la catenaria, el sistema de alimentación eléctrica y el mecanismo de cobro.

Señaló que se espera la entrada en servicio durante octubre de toda la línea, que es la primera de ese tipo que funciona en el Estado de México, pero que opera el Gobierno de la Ciudad de México.

El Trolebús a Chalco inició operaciones el 18 de mayo de 2025 con un tramo parcial. En aquel momento se abrieron nueve estaciones y se dejó pendiente la conclusión de varias. El compromiso original contemplaba el cierre de las obras en abril, pero los trabajos se extendieron varios meses.

“Durante ese periodo se liberó de manera parcial la autopista [a Puebla] y, hace una semana y media o dos, se desocupó el último carril que aún ocupaban actividades de construcción. En la actualidad todos los carriles centrales se encuentran completamente liberados, lo que redujo de forma notable la carga vehicular en el punto donde antes se concentraban los congestionamientos”, explicó el titular de la Semov.

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Las autoridades solicitaron a la empresa constructora el mes completo de septiembre para concluir esos trabajos. De la Rosa García reconoció el retraso, aunque lo calificó como no tan grave, y precisó que se ha insistido y presionado a la compañía para acelerar la entrega.

Hasta el momento no se ha aplicado ninguna penalización a las empresas responsables de la construcción de las estaciones. Las autoridades mantendrán la observación permanente para verificar que no se presenten situaciones que vulneren los tiempos establecidos o la correcta ejecución de la obra.

El Trolebús interconecta los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Los Reyes La Paz y las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, con lo que se agilizará la movilidad de 3 millones de habitantes del oriente de la entidad al disminuir el tiempo de traslado de dos horas a 35 minutos, a través de una ruta directa y a 50 minutos con paradas intermedias.

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