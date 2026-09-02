Tlalnepantla, Méx.— La Asociación de Colonos de Jardines de Bellavista denuncia la presunta construcción ilegal de departamentos en una zona donde existe escasez de suministro de agua potable y con afectaciones en la movilidad debido a socavones que se han registrado.

El presidente de la Asociación Civil, Sergio Manuel Díaz Esquivel, indicó que la finalidad de los colonos es defender la seguridad, patrimonio y calidad de vida de la zona donde la administración anterior, autorizó en diciembre de 2024, el cambio de uso de suelo de un terreno en avenida Adolfo López Mateos.

De acuerdo con Sergio Manuel Díaz, el proyecto contempla la construcción de edificios de 8 niveles en un terreno de 3 mil 200 metros cuadrados que promete 60 cajones de estacionamiento y donde el gobierno municipal de Tlalnepantla ya ha colocado sellos de suspensión y aun así han seguido trabajando.

“Nuestra preocupación no se trata únicamente de la altura de un edificio, tiene que ver la densidad habitacional, excavaciones profundas, abastecimiento de agua potable, capacidad de drenaje, conectividad y tránsito vehicular y protección civil”, mencionó el presidente de la Asociación Civil.

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