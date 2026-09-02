Las producciones en formato vertical y los presupuestos cada vez menores, se suman a la llegada de la Inteligencia Artificial como factores que están afectando a la cinefotografía mexicana, reconocido como una de las mejores del mundo.

Eso considera Alfredo Altamirano, co presidente de la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC), la cual contabiliza más de 100 miembros entre ellos los oscareados Emmanuel Lubezki ("Gravedad") y Guillermo Navarro ("El laberinto del fauno") y el nominado al premio de la Academia, Rodrigo Prieto ("El lobo de Wall Street").

La razón, detalla, es que se está teniendo menos tiempo de preparación y rodaje, por lo que lo visual está pasando a un rango menor. La cinefotografía es la encargada de dar un look visual a una producción, ayudando a crear el ambiente necesario para cada una de las escenas de una producción audiovisual.

"La IA si es un problema, pero no el principal. Creo el que sí es que los costos han bajado en las producciones, eso es a nivel mundial también es cierto, se quiere producir más y barato, si antes hacíamos una película en ocho semanas, ahora hay algunas que se hacen en tres o cuatro; en las series verticales es una cosa donde el cinefotógrafo medio desaparece, porque sólo es medio ilumina y vámonos", explica.

Lee también Humberto Busto lleva a Venecia el deseo gay a los 50

"Ya no es estamos con el tiempo y las condiciones óptimas, sino que es ir resolviendo; muchas producciones prefieren gente sin experiencia y hay una consecuencia en el resultado, la gente lo que ve es que está perdiendo la cultura visual", abunda.

[Publicidad]

Altamirano entiende que los jóvenes deseen ingresar a la industria y necesiten dinero, pero hay que cuidar la hechura.

"Tenemos que trabajar con organismos, en conjunto, para que estas cosas no pasen. En el caso de la IA se puede usar como herramienta para trabajar, peto también con ética. Yo tengo fe en la humanidad de que hay algo que como humanos no nos guste del todo eso y sí creo va a haber un regreso a la artesanal. Hay marcas de moda que están haciendo cosas (IA) con errores", destaca.

Con semana creativa

El especialista se encuentra ahora en el inicio de la Semana AMC en los Estudios Churubusco, donde se están impartiendo diversas charlas a interesados, además de pláticas como la de Celiana Cárdenas ("Cabo de miedo"), Javier Aguirresarobe ("Arráncame la vida") y el mismo Navarro.

[Publicidad]

En México el 15% de los agremiados son mujeres, cifra pequeña, pero que de acuerdo con Altamirano, es de lo más altos en el mundo y apuntando a seguir creciendo.

"Somos cuna de fotógrafos, siempre hemos tenido una escuela desde el inicio del cine, de hecho la primera cámara que llegó al continente fue a México.

Lee también "El círculo": Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones se enfrentan a la corrupción en la nueva serie de Netflix

[Publicidad]

"Aquí la gente es un poco consciente de lo que es un cinefotógrafo, aunque no tanto, porque hay muchos que siguen confundiendo al cinefotógrafo con el camarógrafo. Esta semana sirve para que la gente conozca de este trabajo hermoso e importante que hacemos", expresa.

rad