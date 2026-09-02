La corrupción, dicen, somos todos. Y en El círculo, adaptación de la novela Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson, el tema puede quedar patente.

La serie que estrenará Netflix a finales de año reúne a un elenco encabezado por Zuria Vega (Las viudas de los jueves), Osvaldo Benavides (Cada minuto cuenta), Michel Brown (Cásese quien pueda) y Raúl Briones (La cocina), quienes se ven envueltos en un asesinato y en torno a este hecho habrá una línea muy delgada entre la justicia y el dejar pasar de lado las cosas.

“Es una historia sobre un grupo de amigos que se enfrentan a una problemática político-social que les va a poner en duda qué es la amistad, la lealtad, el honor, la verdad. Es como una serie de suspenso, thriller y algo de comedia”, adelanta Briones.

Trama similar a la realidad

La novela Los corruptores fue publicada en 2013 y cuenta la historia de un periodista que publica la noticia del asesinato de una famosa actriz, pero por tener que entregar rápido la nota y sin corroborar la información, incrimina sin querer a un importante político mexicano.

La dirección de la versión serie corre a cargo de Alejandro Lozano (Sultanes del Sur) y Bernando de la Rosa, con la producción de Lemon Films (Matando Cabos y Kilómetro 31).

Briones, recién invitado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood (que anualmente entrega el Oscar) a formar parte de ella, interpreta justo a quien le toca ver a la corrupción en la familia.

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“Cada elemento del grupo enfrenta a la corrupción en cierta área, en la política, en lo empresarial, en el periodismo y pues el mío es el interno, de cómo defender la amistad puede poner en riesgo a la familia”, explica.

Añade que a diferencia de otros personajes que ha abordado ahora este es el que da ligereza a la historia.

“Suelen llamarme para temas políticos que requieren reflexión, en este caso le toca de alguna manera lo cómico aunque no me gusta encasillarlo ahí porque es el personaje más inocente”.

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El productor Billy Rovzar dijo en su momento que no fue complicado adaptar Los corruptores, pues fue escrito en lenguaje de cine.

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