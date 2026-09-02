Escuchamos el discurso, las cifras y, sobre todo, las entrelíneas. En su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum no habló sólo como jefa del Estado; habló como dirigente del movimiento político que gobierna el país. Aunque se supone que los destinatarios éramos los ciudadanos, parece que el mensaje estuvo dirigido más hacia quienes estaban en Palacio Nacional sentados frente a ella. Mario Campos, analista, académico y escritor, nos habla al respecto.

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