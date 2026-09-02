Zacatecas.— La explosión de un cochebomba contra la comandancia de la policía de Ojocaliente, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), coloca al estado en un escenario de incertidumbre que puede reactivar la violencia.

Para el especialista en seguridad David Saucedo, el atentado abre tres hipótesis posibles: una avanzada territorial de este grupo delictivo, una represalia contra sus adversarios de La Mayiza. Sin embargo, señala que el escenario más preocupante es la tercera posibilidad: que el estado sea utilizado como peón en lo que definió como “una guerra de los narcojuniors”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Saucedo desestima el argumento del gobierno de Zacatecas respecto a que los recientes ataques con explosivos en la región sur-sureste son una “reacción desesperada” del CJNG ante el presunto éxito de los operativos oficiales para replegarlos.

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El experto señala que esa versión es insuficiente y maneja una “narrativa de victoria muy generosa para sí misma” que intenta describir “algo que no existe”, pues el objetivo real de usar explosivos en zonas pobladas no es por acorralamiento, sino para amedrentar a la autoridad y provocar el pánico.

Considera que, de confirmarse esta tercera posibilidad, el margen de acción de las autoridades locales quedaría rebasado, y explica que si las órdenes de detonar explosivos en municipios zacatecanos no fueron tomadas por una dinámica local, sino en los “cuarteles generales”, la intención de la cúpula del CJNG sería “calentar la plaza” para provocar una concentración de tropas militares y dejar desprotegidos otros frentes regionales donde mantienen combates.

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Esto significaría que el recrudecimiento del conflicto en el sur-sureste de Zacatecas funcionaría como distracción para obligar el despliegue de las fuerzas de seguridad e incidir en otros frentes del país: “La Mayiza ha estado haciendo, de hecho, eso en el vasto narcoimperio del Cártel Jalisco, los atacan desde Michoacán, la zona metropolitana de Guadalajara; el Cártel Jalisco contesta atacando la zona sur de Sinaloa. Es decir, [es posible] que esto no sea un evento circunscrito a Zacatecas, sino que tenga que ver con la geopolítica de las decisiones que toman los cárteles a nivel nacional”.

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“Ahorita, de manera natural, va a haber un movimiento de tropas para proteger el sur-sureste [de Zacatecas], una concentración de tropas descubriendo otras regiones”, detalla Saucedo.

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De concretarse este escenario, advierte el analista, el atentado no sólo marcaría el fin definitivo de “la tregua, la pax narca o lo que se tuviera en Zacatecas”, que durante meses mantuvo a raya la tasa de homicidios en la entidad, sino que sería algo más preocupante, ya que se inauguraría una fase inédita en la confrontación nacional por el relevo generacional en la dirigencia de los cárteles.

Refiere que la fractura de antiguos pactos, como las alianzas entre Los Chapitos y el CJNG, o las reconfiguraciones internas en La Mayiza, han acelerado el avance de nuevos liderazgos, como Juan Carlos Valencia, conocido como El 03, en Michoacán y Zacatecas.

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Alerta que el panorama se podría complicar. “Pareciera que en Michoacán, en Zacatecas, quizá en Guanajuato, va a haber un incremento de la violencia, producto de lo que a todas luces hoy ya es una guerra de los narcojuniors. Ya que hubo relevos en las jefaturas de ambos cárteles: Juan Carlos Valencia en el Cártel Jalisco y del otro lado el Mayito Flaco, que tiene desde hace dos años el control de la organización, pero con el apoyo de su hermano, el Mayito Gordo. Entonces sí, pudiera ser que ahora estemos en una siguiente fase, en otra temporada: la guerra de los narcojuniors”, dice el experto.

La segunda hipótesis

Saucedo señala que también se deben analizar los hechos de violencia de mayor impacto registrados en la entidad, como el asesinato de 10 personas en julio, entre ellos seis empresarios y dos funcionarios de Fresnillo, hechos atribuidos al Cártel de Sinaloa; aunque, dijo, sería una reacción tardía.

Otro sería la difusión en redes sociales, el pasado 22 de agosto, de un video de una supuesta célula del CJNG en el que anuncian una “limpia” y lanzan descalificaciones contra corporaciones de seguridad y autoridades locales.

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Al evaluar este contexto, señala que los atentados encajan con el patrón de amagos en los que el grupo armado justifica sus agresiones contra las instalaciones policiales bajo el argumento de combatir a corporaciones que consideran alineadas con el bando contrario.

Cochebomba

Sobre el mecanismo del atentado con cochebomba en una zona poblada, Saucedo subraya que encaja con el modus operandi del CJNG, que ha ejecutado en Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

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Sin embargo, considera que el objetivo principal de estos ataques no es la eliminación de un mando, sino el impacto sicológico y la desestabilización social.

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“No son bombas dirigidas en contra de autoridades en lo particular, sino de manera general con el objeto de provocar el pánico (...) Basta con que detone la bomba, que genere destrozos, como los que vemos, y se haga cerca o al frente de una dependencia de gobierno para que en automático se genere esta percepción”, sostiene.

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Respecto al nivel de sofisticación del artefacto utilizado en Ojocaliente, indica que se está a la espera de los peritajes oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar el tipo de material explosivo y si el mecanismo de activación se realizó a distancia mediante ondas de radio o si se trató de un artefacto con temporizador.

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