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Poco después de la 1 de la mañana de este martes permanecía el mega apagón en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.
Y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que la falla fue consecuencia del "vandalismo" en sus líneas de transmisión.
Asimismo, mediante sus redes sociales dijo que continúan con las labores inmediatas, y que solo se había recuperado el suministro al 25% de los usuarios afectados en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
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Señaló que continúa la intervención de la CFE con más trabajadores electricistas y reiteró que la causa de la interrupción eléctrica fue por "vandalismo" hacia los aisladores de ambas líneas de alta tensión de 400 kv.
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