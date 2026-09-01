Estados | 01-09-26 | 01:34 | Actualizada | 01-09-26 | 01:49 |

Poco después de la 1 de la mañana de este martes permanecía el mega apagón en los estados de Yucatán, , Campeche y Chiapas.

Y la Comisión Federal de Electricidad (), informó que la falla fue consecuencia del "vandalismo" en sus líneas de transmisión.

Asimismo, mediante sus redes sociales dijo que continúan con las labores inmediatas, y que solo se había recuperado el suministro al 25% de los usuarios afectados en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

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Señaló que continúa la intervención de la CFE con más trabajadores electricistas y reiteró que la causa de la interrupción eléctrica fue por "vandalismo" hacia los aisladores de ambas líneas de alta tensión de 400 kv.

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