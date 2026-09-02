Con resultados que respaldan el trabajo realizado en las primeras semanas de competencia, el América se ha colocado como uno de los equipos a seguir en el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Sin embargo, pese a su arranque, alrededor del conjunto azulcrema siguen algunas dudas sobre el alcance del proyecto. Las críticas por un calendario accesible y la falta de rivales de exigencia han acompañado el buen paso de las Águilas.

La semifinal de hoy frente al Monterrey de Matías Almeyda aparece como el primer gran examen para el equipo de Coapa. Más allá de la posibilidad de acercarse a un nuevo título, el compromiso representa una prueba para medir el nivel competitivo del plantel.

Consciente de la importancia del duelo, Guillermo Almada evitó cualquier exceso de confianza y destacó la jerarquía del rival.

“El equipo llega bien, con mucha confianza, sabiendo que tenemos un examen importante, contra un rival de mucha jerarquía, que nos va a exigir al máximo si queremos obtener la clasificación. En definitiva, lo vamos a tener que demostrar en la cancha. Estamos confiados en los futbolistas para este tipo de partidos”, mencionó el técnico de las Águilas.

El América volverá a presentarse en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, escenario que le trae buenos recuerdos, luego de la victoria sobre el Columbus en cuartos de final.

La confianza que transmite Almada fue compartida por Raphael Veiga, quien destacó que la competencia interna ha sido clave para mantener el nivel colectivo y ayudar al crecimiento individual.

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“Va a ser un partido difícil. Es un gran equipo, pero tenemos las condiciones para llegar al juego por el título. Me siento más acostumbrado a México y eso ayuda a mi rendimiento”, afirmó.

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