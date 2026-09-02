Uno de los detenidos en el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, era socio del músico, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En sus redes sociales, el funcionario federal destacó que en una operación conjunta fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas.

Además del músico, entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada, pareja del tecladista; y una menor de edad.

Lee también MC rechaza alianza opositora con el PRI por ser un partido "sin autoridad moral"; "son esquiroles de Morena", revira Alito

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, indicó el secretario de Seguridad.

Según explicó, la coordinación entre autoridades mexiquenses y capitalinas permitió ubicar y detener a ambos sujetos en menos de 12 horas.

[Publicidad]

“Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, concluyó García Harfuch.

Lee también Enrique Inzunza, imputado en EU y sin partido, pero arropado por Morena; mantiene privilegios, pese abandono de bancada

La Fiscalía del Estado de México informó que el día de ayer, 1 de septiembre, a a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida, así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia.

[Publicidad]

Esto, al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, de este municipio. Según la fiscalía mexiquense, los hechos tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. También un perro, mascota de la familia, fue hallado maniatado.

Lee también Hugo Aguilar alista informe de rendición de cuentas por primer año de la nueva SCJN; "la justicia puede ser distinta", celebra

[Publicidad]

Multihomicidio en Atizapán de Zaragoza

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres, señalados como probables responsables del multihomicidio de cuatro personas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre las víctimas se encuentran Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y productor de Camilo Séptimo, su esposa de 35 años y con cuatro meses de embarazo, la hija de ambos de 3 años, una mujer de 21 años y su mascota.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda.

[Publicidad]

Lee también "Crónica de una reforma fracasada"; ministro en retiro Javier Laynez ve una nueva Suprema Corte sumisa al poder

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr