Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y productor mexicano fue encontrado sin vida al interior de su departamento en Atizapán, Estado de México, junto con su esposa Ana Paola, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

El músico, conocido como Honas, tenía los 38 años; de acuerdo con los primeros reportes, las cuatro personas fueron víctimas de un ataque ocurrido en el domicilio, las autoridades investigan el caso y las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

Un amigo del tecladista señaló a las autoridades que horas antes Jonathan Meléndez le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no tenía noticias de él en determinado tiempo, acudiera ante las autoridades, debido a que mantenía problemas con esa persona.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1988. Desde joven se interesó por la música y estudió piano y otros instrumentos durante su infancia y adolescencia.

Antes de unirse a Camilo Séptimo en 2013, Honas colaboró con diversas agrupaciones locales, donde adquirió experiencia en interpretación y composición. Su formación musical le permitió explorar distintos géneros y posteriormente incorporar sintetizadores y efectos al sonido de la banda.

Jonathan Meléndez y Camilo Séptimo

En 2013, Jonathan Meléndez, Manuel Mendoza y Erik Vázquez se unieron para formar Camilo Séptimo, agrupación con la que el músico contribuyó a construir un sonido caracterizado por atmósferas creadas a partir de sintetizadores, guitarras reverberadas y elementos del rock y el pop.

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El primer sencillo de la banda fue "Portales", mientras que "No confíes en mí" fue la canción que los lanzó a la fama.

Junto a Camilo Séptimo, Jonathan participó en cuatro álbumes de estudio: "Óleos", de 2017; "Navegantes", de 2019; "Ecos", de 2022, y "Jardín de las almas", de 2023. También formó parte del EP "Maya", lanzado en 2014.

Tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Meléndez. Instagram camiloseptimomx

Entre las canciones en las que participó se encuentran "Miénteme", "No te puedo olvidar", "Vicio", "Inevitable", "Contacto", "No confíes en mí", "Contracorriente", "Galáctica" y "Como tú". Además de tocar los teclados, Jonathan también participaba en los coros durante las presentaciones en vivo.

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La trayectoria de Jonathan Meléndez estuvo ligada al crecimiento de Camilo Séptimo dentro de la escena del rock en español en México; además de su trabajo con la agrupación, exploró proyectos en solitario y colaboraciones con otros artistas.

En 2015, junto con Camilo Séptimo, recibió dos nominaciones a los Premios IMAs, en las categorías de artista nuevo y canción del año por "No confíes en mí". En 2022, la banda fue nominada a los Premios MTV Miaw por video del año con "Inevitable".

Camilo Séptimo tiene programadas presentaciones en los próximos días, el 19 de septiembre de Ciudad Juárez, y el 26 en Naucalpan; hasta el momento la banda no se ha pronunciado sobre el asesinato de su compañero.

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*Con información de Gisela González Granados.

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