Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, "quiere" que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía "no está preparado" para unos comicios, aunque espera que se celebren "pronto".

Trump dio estas declaraciones tras el acuerdo con el gobierno de Rodríguez que da a Estados Unidos control sobre una parte del petróleo venezolano, el cual ha sido criticado por quienes consideran que Washington ya no está interesado en la democratización del país.

"No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", dijo a la prensa en la Casa Blanca.

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El republicano agregó que, si bien considera que el país todavía no está preparado, cree que puede haber elecciones próximamente. "Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto", declaró.

Rodríguez dice que "habrá" elecciones cuando "Venezuela esté preparada"

Rodríguez aseguró que "habrá" elecciones cuando "Venezuela esté preparada".

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"No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", respondió la mandataria a un periodista en una conferencia, al lado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Añadió que "en Venezuela hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto" que establece el calendario electoral.

"Yo no fijo fecha" de los comicios, acotó Rodríguez, que desde que asumió el poder gobierna bajo fuerte presión de Washington.

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Está previsto que la mesa de diálogo entre el gobierno y parte de la oposición aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso fundamental para convocar elecciones, según ha adelantado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

El gobierno de Rodríguez y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington, con miras a una transición democrática.

Después de que Estados Unidos capturara y depusiera a Nicolás Maduro en enero pasado, la administración de Trump estrechó relaciones con el nuevo gobierno de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

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Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de "histórico", por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El acuerdo ha sido criticado por sectores que consideran que el pacto demuestra que Washington no está interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo.

La administración de Trump sostiene oficialmente que sigue buscando que se celebren elecciones en el país, pero que primero se debe revitalizar su economía mediante este acuerdo petrolero.

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El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, defendió el acuerdo petrolero con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) cuyo director, Alejandro Betancourt, una polémica figura vinculada a casos de corrupción, no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.

"No existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema", dijo en una entrevista en el podcast del periodista venezolano Sergio Novelli, al ser consultado por la selección de la empresa de Estados Unidos que participará en un 35%, a través del Pentágono, para explotar el 20% de las reservas de crudo de Venezuela.

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En diálogo con Fox News, Rubio dijo que una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición en Venezuela "se llevará a cabo dentro de unos 10 días".

Hablando de la transición política, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición".

"Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso", prosiguió el secretario de Estado estadounidense.

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Pero "las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios", advirtió.

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