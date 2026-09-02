Si eres de los que disfrutan preparar una buena carne asada, pero no quieres cargar con un asador grande y pesado, Amazon México tiene una alternativa que puede convertirse en tu nuevo compañero para las reuniones al aire libre.

Se trata de un asador de carbón portátil con diseño tipo maletín, pensado para transportarlo fácilmente y preparar alimentos prácticamente donde quieras.

Su principal atractivo está precisamente en su formato plegable: cuando no está en uso puede cerrarse para ocupar menos espacio, mientras que al momento de cocinar únicamente hay que desplegarlo y colocar la rejilla. De acuerdo con la información publicada en Amazon, no necesita tornillos ni herramientas para instalarse y puede quedar listo para cocinar aproximadamente en dos minutos.

¿Cuáles son las características del asador de carbón portátil?

Una de las mayores ventajas de este modelo es su diseño estilo maletín. A diferencia de un asador tradicional, que puede resultar complicado de transportar, esta parrilla está diseñada para plegarse completamente y facilitar su traslado.

Esto la convierte en una opción especialmente interesante para quienes acostumbran hacer camping, picnics, salidas a la playa, reuniones en el jardín o parrilladas al aire libre. También puede ser una alternativa para quienes tienen poco espacio en casa y no quieren destinar una zona permanente a un asador.

Al terminar la parrillada, simplemente puedes plegarlo nuevamente y guardarlo hasta la próxima ocasión.

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Fabricado para soportar altas temperaturas

El asador está fabricado con acero y hierro fundido, materiales que, según la descripción del producto, buscan ofrecer resistencia frente a la corrosión, la abrasión y las altas temperaturas.

Esto resulta importante en un producto diseñado para cocinar con carbón, ya que estará expuesto directamente al calor durante su funcionamiento. Su estructura busca ofrecer estabilidad mientras preparas diferentes alimentos en la parrilla. Otro detalle que puede marcar la diferencia durante la preparación de los alimentos son sus 14 orificios de ventilación laterales, lo que permite favorecer el flujo de aire hacia el interior del asador y ayudan a mantener una combustión eficiente del carbón.

Fácil de limpiar

Después de disfrutar la comida viene una de las partes menos agradables de cualquier parrillada: limpiar el asador. En este caso, el modelo incorpora una rejilla removible y un recolector de cenizas, elementos que ayudan a retirar los residuos después de utilizarlo.

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La posibilidad de desmontar la rejilla también facilita las labores de limpieza y mantenimiento, algo especialmente útil si tienes pensado utilizarlo con frecuencia.

Incluye utensilios para preparar la parrillada

Además del propio asador, la publicación de Amazon destaca que el producto incluye un juego de dos piezas de utensilios para parrilla, por lo que puedes contar con herramientas adicionales para manipular los alimentos durante la preparación.

Así, la propuesta busca ofrecer algo más que una simple parrilla: un equipo compacto que puedes transportar en el automóvil y utilizar cuando tengas una reunión, salida al aire libre o simplemente quieras preparar una carne asada fuera de casa.