Hermosillo, Sonora. - El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respondió a las críticas que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su intervención en el Congreso de la Unión, y sostuvo que al legislador todavía le falta experiencia y madurez para asumir una posición de ese nivel.

“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía”, afirmó Durazo al referirse al senador emecista.

El mandatario sonorense señaló que, aunque le tiene afecto, en esta ocasión consideró necesario fijar una postura sobre la participación de Colosio Riojas durante la sesión con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.

“En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura”, expresó.

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Durazo sostuvo que el senador tiene todavía aspectos que aprender antes de pretender realizar una valoración sobre el desempeño de un gobierno estatal o federal.

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“Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar. La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, manifestó.

Consideró que la experiencia adquirida en el ejercicio de responsabilidades públicas es indispensable para comprender la complejidad de gobernar.

“Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante; dicho sea de paso, a esas responsabilidades no se puede llegar a aprender”, señaló.

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Durazo también cuestionó que Colosio Riojas critique a la administración federal, al considerar que durante su gestión como presidente municipal de Monterrey dejó rezagos y desaciertos.

“Mi respeto a su derecho a expresar la valoración que estime pertinente sobre el gobierno de la República, pero carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey”, sostuvo.

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Afirmó que quienes han ocupado cargos públicos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y sostuvo que el desempeño de Colosio Riojas como alcalde debe ser considerado al momento de evaluar sus actuales críticas.

“Ese pasado debe tomarlo en cuenta a la hora de juzgar. No puede hablar como si estuviera exento de rendir cuentas. Quienes somos o hemos sido servidores públicos estamos siempre sujetos al escrutinio público. Y en su tierra no lo olvidan”, dijo.

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Durazo también hizo referencia a la elección al Senado por Nuevo León, en la que Colosio Riojas obtuvo un escaño por la vía de la primera minoría.

“Consecuencia de ello fue haber sido derrotado por la 4T en la senaduría por Nuevo León. Ciertamente llegó al Senado, pero por vía de la primera minoría”, afirmó.

Y agregó: “No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido. Ahí es donde la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante que desempeñar aún en su vida.”

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Colosio cuestiona resultados de la 4T

Las declaraciones de Durazo ocurrieron después de que Luis Donaldo Colosio Riojas utilizara la tribuna del Congreso de la Unión para cuestionar los resultados de los gobiernos el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y advertir sobre la concentración de poder del partido Morena.

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En su intervención, el senador afirmó que en México "un solo proyecto había reunido tanto poder en tan pocas manos” y cuestionó el número de años que Morena pretende permanecer al frente del país.

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“¿Cuántos años más?”, preguntó el legislador al referirse a los pendientes que, desde su perspectiva, persisten en México.

Colosio Riojas cuestionó también que el gobierno federal continúe atribuyendo problemas actuales a administraciones anteriores.

“¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?”, expresó.

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El senador sostuvo que, pese a que Morena concentra el poder político, persisten problemas relacionados con corrupción, violencia, desapariciones, pobreza e impunidad.

“Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?”, cuestionó.

Durante su discurso también criticó indicadores económicos, educativos y de seguridad, además de mencionar casos concretos en distintos estados del país.

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Entre ellos, hizo referencia a la contaminación en Nuevo León, la violencia contra productores en Michoacán, las carencias en hospitales de Oaxaca y la violencia registrada en Nogales, Sonora.

“La verdad que cuentan los miles de familias de víctimas desaparecidas que siguen esperando una respuesta del Estado”, señaló.

Finalmente, Colosio Riojas cuestionó los resultados de la llamada Cuarta Transformación y planteó nuevamente la pregunta que marcó buena parte de su intervención: "¿Cuántos años más van a culpar al pasado?”.

dmrr/cr