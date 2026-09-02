En 105 de los 185 días del calendario escolar 2025-2026, equivalentes a 57% del ciclo, al menos una escuela de Sinaloa suspendió clases por problemas operativos, hechos de violencia, inseguridad o fenómenos naturales, reveló Mexicanos Primero capítulo Sinaloa.

Al presentar la plataforma Días sin Clases durante una conferencia de prensa, la informó que documentó 63 días con interrupciones por causas operativas o institucionales; 57 relacionados con violencia, inseguridad o riesgos para las comunidades educativas, y nueve por fenómenos naturales o situaciones extraordinarias.

En contraste, solamente en 80 de los 185 días del calendario oficial no se encontraron reportes de escuelas que hubieran interrumpido sus actividades presenciales.

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Las cifras por categoría pueden coincidir en una misma fecha, debido a que distintas escuelas pudieron suspender actividades durante un mismo día por causas diferentes.

De los registros documentados, 41.3% correspondió a causas operativas; 39.5% a inseguridad o violencia, y 19.2% a fenómenos naturales. En conjunto, ocho de cada 10 interrupciones fueron ocasionadas por problemas operativos y situaciones de inseguridad.

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Dentro de las causas operativas, la falta de infraestructura y servicios básicos representó 26.3% de los registros. Los contextos de inseguridad que impidieron la asistencia concentraron 14.2%, mientras las alertas meteorológicas alcanzaron 7.8%.

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Nuria González, directora de Mexicanos Primero Sinaloa, precisó que un día registrado no significa que todas las escuelas de la entidad hayan suspendido actividades, sino que al menos un plantel tuvo una interrupción documentada durante esa fecha.

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También aclaró que la ausencia de reportes no demuestra que no hayan ocurrido suspensiones, sino que no se encontró información suficiente para incorporarlas a la plataforma conforme a sus criterios de verificación.

Durante septiembre, octubre y enero se concentraron las interrupciones por fenómenos naturales. Las mayores suspensiones por violencia o inseguridad ocurrieron en diciembre y enero, mientras en febrero y mayo predominaron las causas operativas.

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Culiacán y Navolato fueron los municipios con más suspensiones documentadas por violencia e inseguridad. En Ahome y Guasave, las interrupciones estuvieron relacionadas principalmente con problemas operativos.

La plataforma permite consultar la información en los 20 municipios de Sinaloa, revisar las suspensiones por fecha, causa y plantel, así como descargar los registros y las fuentes que respaldan cada caso.

Mexicanos Primero Sinaloa explicó que desarrolló la herramienta después de que las respuestas a sus solicitudes de información no permitieron conocer de manera completa cuántas escuelas suspendieron actividades, dónde se ubicaban ni qué ocasionó los cierres.

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El registro fue construido mediante el seguimiento de notas periodísticas, avisos oficiales de las escuelas y otra información pública. Cada caso incluye la fecha, el municipio, la causa de la interrupción y la fuente que permitió documentarlo.

La organización reconoció que actualmente no puede establecer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes fueron afectados por cada suspensión. Por ello, pidió a los medios de comunicación incluir, cuando sea posible, la clave del centro de trabajo de las escuelas involucradas, para relacionar cada plantel con su matrícula.

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González señaló que desde 2019 el país no cuenta con una evaluación censal de aprendizajes y que las últimas evaluaciones diagnósticas disponibles corresponden al ciclo escolar 2023-2024.

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Añadió que este vacío de información se agravó con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, posteriormente, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

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Ángel Leyva, director de Investigación de Mexicanos Primero Sinaloa, aclaró que la plataforma no demuestra relaciones de causalidad ni permite atribuir efectos específicos sobre el aprendizaje, pero puede utilizarse para investigar la continuidad escolar, la asistencia, el abandono educativo, la infraestructura y la respuesta de las autoridades.

El micrositio [sinclases.mx](https://sinclases.mx) también permite que las comunidades reporten suspensiones. Los formularios deberán incluir el nombre de la escuela, localidad, municipio, nivel educativo, fecha y causa de la interrupción, y la información será verificada antes de incorporarse al registro.

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Mexicanos Primero Sinaloa propuso fortalecer la infraestructura escolar, establecer mecanismos de seguimiento sobre continuidad educativa y permanencia, desarrollar estrategias de recuperación de aprendizajes y mejorar la coordinación institucional.

Anunció que complementará la plataforma con los resultados de una medición independiente de aprendizajes realizada recientemente en Culiacán mediante una metodología reconocida internacionalmente.

Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, afirmó que ninguna entidad del país puede garantizar actualmente el cumplimiento de los 185 días de clases y llamó a las autoridades a reponer cada jornada escolar perdida.

Anunció que Sinaloa será el punto de partida de un monitoreo nacional sobre suspensiones escolares y que Mexicanos Primero evaluará a los gobiernos salientes de las 17 entidades que celebrarán elecciones en 2027, para determinar en qué medida garantizaron el derecho a aprender durante su gestión.

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