Mérida, Yucatán. - Una denuncia difundida en redes sociales señaló a un sacerdote por un presunto acto de agresión contra una joven durante un evento católico en Mérida.

La persona que hizo público el caso fue identificada como Fabiola C., quien señaló que se trata del Pbro. Luis Felipe García Álvarez, miembro del cabildo de la Basílica de Guadalupe, de la Ciudad de México.

De acuerdo con el relato de la afectada, ella estaba sentada mientras comía con compañeras de trabajo, cuando el religioso se acercó y colocó una mano sobre su cuello.

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Después, habría empujado su cabeza hacia abajo en repetidas ocasiones mientras le decía: “Come, come”.

Señalan a sacerdote por presunta agresión contra joven en Mérida; ella denuncia contacto sin consentimiento. (02/09/26) Foto: Especial.

Fabiola relató que cuestionó al sacerdote por su comportamiento y que, según su testimonio, el religioso respondió: “Es que así me llevo con mis hermanas”.

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La joven indicó que consideró el contacto como una invasión a su espacio personal y cuestionó que la confianza o la investidura religiosa puedan utilizarse para justificar cualquier contacto físico sin consentimiento.

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“Ante de irme me pidió perdón. Lo miré a los ojos y solo pude repetir lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Me di la vuelta y me fui. No terminaba de procesar qué había pasado”, señaló la afectada.

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“Me enojó más el hecho de pensar en muchas otras cosas que pude haber dicho, pero mi reacción fue muy tranquila y contuve mucho coraje al momento”, publicó.

dmrr/cr