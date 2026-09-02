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Monterrey, Nuevo León. - Un hombre resultó herido tras la agresión de un oso adulto que ingresó a un domicilio de la colonia Olinalá en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El incidente fue registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en el domicilio.
En las imágenes se observa al ejemplar caminar por distintas habitaciones hasta llegar a la cocina, donde revisa el área e intenta abrir el refrigerador.
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Al detectar la presencia del animal, un hombre tomó una escoba y trató de dirigirlo hacia la salida. La reacción del oso fue lanzarse hacia él, por lo que el habitante retrocedió rápidamente y evitó el contacto.
El hecho ocurrió en una zona residencial cercana a la Sierra Madre Oriental, donde la presencia de osos negros en calles y domicilios se ha vuelto recurrente debido a la expansión urbana sobre áreas próximas a su hábitat.
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Autoridades han llamado a la población a evitar confrontar, alimentar o intentar tocar a estos animales, pues cualquier acercamiento puede representar un riesgo tanto para las personas como para los ejemplares.
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JACL/cr
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