Monterrey. -Dos presuntos responsables de un fraude superior a 100 millones de pesos fueron capturados en la zona metropolitana de Nuevo León durante julio y agosto de 2026, luego de que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaran órdenes de aprehensión solicitadas por autoridades de Jalisco.

Los detenidos fueron identificados como Manuel “N”, de 53 años, y Ricardo “N”, de 55, quienes eran requeridos por la justicia jalisciense desde 2022 por su probable participación en hechos constitutivos del delito de fraude específico.

La captura de ambos fue resultado de una solicitud de colaboración presentada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco ante su homóloga de Nuevo León, después de obtener información sobre la posible ubicación de los investigados en territorio neoleonés.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los detectives localizaron a los hombres en la vía pública de distintos municipios metropolitanos y ejecutaron los mandamientos judiciales emitidos en su contra.

Las detenciones se concretaron en fechas diferentes. Manuel “N” fue arrestado durante julio, mientras que Ricardo “N” fue localizado y detenido en agosto.

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Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión, los dos hombres fueron puestos bajo custodia de agentes de la Fiscalía de Jalisco, quienes realizaron su traslado a esa entidad.

Posteriormente, Manuel “N” y Ricardo “N” fueron internados en un Centro de Reinserción Social, donde quedaron a disposición de un Juez de Control.