Chihuahua. - La tarde de este martes se informó del aseguramiento de un inmueble, con características de presunto narcolaboratorio, en las cercanías del poblado de Las Lajas, área serrana del municipio de Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes aseguraron que lo encontrado por las autoridades permitió de manera directa evitar que al menos 100 mil dosis diarias de droga lleguen a las calles.

Según se detalló de manera oficial, el aseguramiento se llevó a cabo durante la mañana de este martes, tras un despliegue interinstitucional en colaboración con la Defensa Nacional, y en coordinación con Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y las Fiscalías estatal y federal.

La clasificación de los compuestos que se aseguraron en el lugar quedó sujeta a los análisis periciales correspondientes de las autoridades competentes. | Foto: Especial.

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Durante los patrullajes y reconocimiento en la zona de brechas, fue donde la aeronave de la SSPE localizó las instalaciones clandestinas, guiando posteriormente a los elementos en tierra hasta el sitio.

Al arribar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un presunto laboratorio, debido a los materiales y los insumos localizados. Sin embargo, la clasificación de los compuestos que se aseguraron en el lugar quedó sujeta a los análisis periciales correspondientes de las autoridades competentes.

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De acuerdo a lo informado, en el lugar se aseguraron miles de litros de sustancias líquidas y alrededor de una tonelada de productos sólidos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes, ya que será dicha institución la que determine la cantidad exacta del contenido asegurado.

Aseguran narcolaboratorio para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo en la zona serrana de Chihuahua. | Foto: Especial.

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La intervención se llevó a cabo bajo un análisis previo, y contó con estrictos protocolos y medidas preventivas, para salvaguardar la integridad del personal operativo y evitar riesgos a la salud.

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La SSPE señaló que, dado el tamaño del presunto laboratorio, se estimó que, en el caso de ser utilizado para la elaboración de drogas como la metanfetamina, este tendría una capacidad estimada de generar 100 kilogramos al día, es decir, alrededor de mil dosis de droga, por lo que este aseguramiento representa un golpe al crimen organizado, ya que, de manera directa, permitió evitar que 100 mil dosis al día lleguen a las calles.

La zona quedó bajo resguardo, mientras se mantiene un operativo de búsqueda y localización en los alrededores para dar con los posibles responsables de su operación, ya que hasta el cierre de esta nota no se confirmaba personas detenidas.

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JACL/cr