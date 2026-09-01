Obtener el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf era el primer objetivo de Rayados en esta Leagues Cup y lo cumplió al clasificar a la semifinal contra América; sin embargo, el Monterrey no se conforma y apunta a lo más alto: ser campeones por primera vez del torneo binacional.

La última vez que Rayados conquistó un título fue en 2021 , cuando ganaron la Copa de Campeones de la Concacaf frente al América. Ya pasaron cinco años de ese campeonato y desde entonces, se han llenado de críticas por no levantar otro trofeo a pesar de la inversión millonaria que se ha hecho sobre el equipo. Por eso, Matías Almeyda reconoce que no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar esta edición de la Leagues Cup.

“En una de las primeros reuniones que tuve cuando llegué a Rayados me dieron varios objetivos, el primero era poner al equipo en Concachampions nuevamente, así que hay un paso dado importante, pero no nos quedamos con eso, queremos otra cosa, queremos llegar a lo más alto”, mencionó en conferencia de prensa previa a enfrentar al América en Los Ángeles.

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Con menos de 15 partidos dirigidos, el ‘Pelado’ está a dos partidos de cortar la sequía de títulos en Monterrey.

“Cuando tienes la posibilidad de conseguir y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal, es para lo que trabajamos, es lo que deseamos desde el primer día de pretemporada, hablamos sobre este torneo y el torneo local”, agregó.

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Este deseo es respaldado por Lucas Ocampos, una de las figuras de este equipo que después de dos años y una final de Liga MX perdida, busca su revancha.

“El jugador juega para ganar títulos, para quedar en la historia del club, para poder ganar, y creo que tanto cuerpo técnico, dirigentes, afición y nosotros queremos ganar. Eso es más que motivante, y tenemos muchísimas ganas del partido y poder llegar a la final que es el objetivo principal para nosotros”, mencionó el atacante argentino.

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