Contra todo pronóstico y muy diferente a lo que América acostumbra, Guillermo Almada está a 157 minutos de cumplir con la Regla de Menores y apenas lleva seis jornada el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Si bien, a los Xolos de Tijuana le restan únicamente 75 minutos, las Águilas son el equipo que más ha acumulado en total; sin embargo, por cuestiones de la regla, no todos los minutos suman.

Almada ha sumado mil 169 minutos con seis juveniles: Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez, Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Franco Rossano.

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Los minutos mínimos por acumular en el torneo deben ser mil 170 y el máximo a considerar por partido son 225, situación por la que América no ha podido sumar todos a la regla.

El siguiente compromiso de los azulcrema en la Liga MX es frente a los Xolos de Tijuana de Sebastián "El Loco" Abreu, el otro equipo que más jóvenes ha alineado en este primer tercio del Apertura 2026.

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Para mala fortuna del América, los minutos que suma su canterano Ícaro da Conceicao no pueden verse reflejados en la Tabla de Participación de Menores ya que es brasileño y el reglamento aplica únicamente para futbolistas tricolores.

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