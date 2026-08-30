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Chihuahua, Chih.- El Gobierno de Chihuahua anunció el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, con el que inicialmente brindará acompañamiento integral y apoyo económico a 450 familias que mantienen la búsqueda de un ser querido.
La gobernadora Maru Campos (PAN) informó que el programa busca complementar la atención que ya reciben las víctimas y sus familiares, así como respaldarlos ante los gastos y afectaciones que enfrentan durante la búsqueda.
Explicó que el apoyo está dirigido a familias que deben realizar traslados, trámites o dejar temporalmente sus actividades laborales para buscar a sus seres queridos.
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El programa comenzará con 450 familias y se ampliará conforme avance su implementación.
“Está pensado para acompañar la vida que sigue mientras buscan, y complementar la atención integral que ya les brindamos”, señaló la mandataria.
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Campos reconoció que el apoyo económico no sustituye la ausencia de una persona desaparecida ni repara el daño causado, pero sostuvo que el Estado debe acompañar a las familias durante el proceso de búsqueda.
“Ese peso no lo deben cargar solas, y en eso sí podemos acompañarlas desde hoy. Y lo más importante: seguiremos reforzando los servicios de investigación, búsqueda y atención especializada”, afirmó.
Añadió que el objetivo es que cada caso reciba atención, las carpetas de investigación avancen y las familias cuenten con acompañamiento institucional durante las búsquedas.
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La gobernadora informó además que la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno iniciaron mesas de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas de todo Chihuahua.
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Estas mesas serán regionales y permanentes, con el propósito de escuchar directamente a las familias y dar seguimiento a los acuerdos que se establezcan. Campos aseguró que dará seguimiento personal a estos encuentros y se reunirá con las víctimas.
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“Soy muy consciente de que no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente. Y sé que podemos hacer más”, expresó.
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