Un juez federal reactivó la orden de aprehensión girada en 2019 contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el crimen de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

De acuerdo con registros judiciales, un juzgador del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, revivió este mandamiento judicial luego de que una jueza federal con residencia en dicha entidad lo diera de baja, en febrero pasado.

Ante ello, la hermana de Karime Macías Tubilla, exesposa de Duarte de Ochoa, quien libró la justicia mexicana después de que el Reino Unido le concedió asilo político, obtuvo de la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ávalos, una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) detenerla por ahora.

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Ello debido a que el delito del cual se le acusa no contempla la prisión preventiva oficiosa.

Mónica Macías tramita amparo

En junio pasado, Mónica Ghihan Macías Tubilla tramitó una demanda de amparo que tocó conocer a la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, Emma Cristina Carlos Ávalos, quien le otorgó la medida cautelar y declinó competencia para seguir conociendo del asunto al considerar que corresponde a un juez federal de Veracruz.

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La Fiscalía General de la República la acusa de presuntamente formar parte de la red de prestanombres creada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con la intención de adquirir propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.

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Se le señala de aparecer como propietaria de inmuebles en el Woodlands Country Club, una zona residencial exclusiva en Houston, Texas.

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En 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos cuya propietaria era Mónica Ghihan Macías Tubilla, quien sigue en la mira de la FGR por el delito de defraudación fiscal equiparable previsto en el artículo 109, fracción I y sancionado en el 108, párrafo cuarto, fracción II, ambos del Código Fiscal de la Federación.

No es la primera ocasión en la que la excuñada de Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte por peculado, recurre a la protección de la justicia, porque hace tres años un Tribunal Colegiado le negó el amparo contra el acuerdo que negó la prescripción de la acción penal por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable.

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