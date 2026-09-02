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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este miércoles 02 de agosto la conferencia matutina en Palacio Nacional, para informar sobre los temas más relevantes de México.
Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado sobre las declaraciones, anuncios y temas nacionales importantes.
Nación 07:42 AM
Comienza Luisa María Alcalde con un explicación sobre los cambios constitucionales que se han realizado en lo que va del sexenio de la presidenta Sheinbaum Pardo.
La consejera jurídica comenta que al momento van 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.
Destaca que por primera vez, las mujeres llegamos a la Constitución a través de la igualdad sustantiva.
Nación 07:40 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy la acompaña la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján y el presentador de la sección "Detector de Mentiras", Miguel Elorza.
Mira aquí la transmisión en vivo de La Mañanera del Pueblo.
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apr
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