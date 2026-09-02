Si viajas a Baja California Sur, donde el mar de Cortés se encuentra con el Océano Pacífico, observarás uno de los paisajes más impresionantes en medio del mar: el Arco de Los Cabos.

Esta formación rocosa es una parada obligada para los turistas, no solo por ser imponente, en sus alrededores también es posible practicar snorkel y admirar la vida marina de la región.

Para que lo visites, te compartimos 5 tours de diferentes agencias y lo que incluyen.

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¿Qué tours te llevan al Arco de Los Cabos?

1. I Love Los Cabos Tours

Si quieres un recorrido más allá del Arco, la agencia I Love Los Cabos tiene un tour a bordo de una lancha transparente. Aquí, la experiencia comienza desde el momento en que te subes.

Durante el trayecto ves peces tropicales y arrecifes de coral a través del piso de la embarcación. Y, dependiendo del paquete que elijas, podrías bajar en la Playa del Amor o la Playa del Divorcio, si la marea lo permite, y visitar una colonia de leones marinos.

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El tour directo al Arco tiene una duración de 45 minutos, pero si agregar más paradas podría extenderse hasta por 2 horas.

Precio: desde $250 hasta $349 por persona

Contacto: +52 1 624 237 4404

Desde subirte a una lancha transparente hasta una experiencia todo incluido. Foto: I Love Los Cabos Tours

2. Cabo Adventures

Para quienes buscan comodidad y una experiencia todo incluido, Cabo Adventures ofrece un tour de aproximadamente 4 horas a bordo de un velero o catamarán.

En esta opción te aventuras en el mar de Cortés hasta llegar al Arco de Los Cabos, pasando por la Playa del Amor, la lobera y, si tienes suerte, podrás ver delfines, tortugas y hasta rayas.

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También incluye una parada en una bahía tranquila, donde se permite hacer snorkel, subir a un paddle board o descansar y tomar el sol en la cubierta.

No tendrás que preocuparte por lla comida, ya que tu boleto incluye aperitivos, almuerzo gourmet y bebidas en barra libre.

Precios: desde $1,751 para niños de 8 a 11 años y de $2,003 para adultos

Contacto: 624 173 9528

Este tour en velero hacia el arco de Los Cabos es todo incluido. Foto: Cabo Adventures

3. Ola Cabo Tours

¿Vas en mood relajado? La tercera opción de tour ofrece el recorrido en yate privado. Ya sea que vayas en familia, en pareja o en grupo, la agencia Ola Cabo Tours garantiza una experiencia íntima.

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Al contratarlo incluye lo siguiente:

Tripulación para asistencia

Equipo de snorkel, tapete flotante y paddle board

Equipo de sonido y conexión Bluetooth

Paseo libre

Hielera

Sin duda, es la mejor opción para viajes de aniversarios, celebraciones especiales y hasta lunas de miel.

Precio: desde $2300 por hora, con una renta mínima de 2 horas

Contacto: 624 241 4184 o 998 390 9025

4. Nomades

¡Para personas con espíritu aventurero! Nomades te lleva a la formación rocosa, pero además te ofrece la posibilidad de explorar la zona en kayak. Si es la primera vez que vas a practicar en mar abierto, el tour incluye equipamiento e instructor.

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En promedio, la experiencia dura 3 horas y se ofrece en horario matutino y vespertino. Al igual que las otras agencias, el punto de partida es la Marina de Cabo San Lucas.

Alimentos y bebidas corren por tu cuenta.

Precio: $1900 por persona

Contacto: 55 3686 9769

Si eres más aventurero, también existen tours al arco de Los Cabos con posibilidad de hacer kayak. Foto: Nomades

5. Cabo Blue Taimaran

Si tu itinerario tiene un espacio libre antes de que se esconda el sol, guárdalo para disfrutar el crucero al atardecer de Cabo Blue Taimaran.

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En este tour puedes explorar la zona costera hasta llegar al Arco, mientras disfrutas de una barra libre ilimitada y aperitivos ligeros. Además, el paseo se ambienta con música de varios géneros.

Su duración aproximada es de 2 horas y la entrada sólo es para mayores de 8 años, así tómalo en cuenta si viajas con tus peques.

Precio: $1,196 por persona

Contacto: 624 157 0836 o cabobluetrimaran@gmail.com

Importante: cuando el oleaje es elevado, ninguna embarcación tiene autorizado viajar al Arco. Ten cuidado y evita contratar empresas fraudulentas que ponen en riesgo tu seguridad.

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El arco es uno de los principales atractivos de Los Cabos. Foto: Facebook Cabo Blue Taimaran

Ahora sí, ya tienes toda la información necesaria para tu siguiente aventura en Los Cabos.

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