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Estados Unidos exhortó a sus socios a romper vínculos con Nicaragua, tras la decisión del Congreso de ese país de prohibir la participación de opositores en las elecciones, según una declaración este miércoles del secretario de Estado, Marco Rubio.
En ese comunicado, Washington llama a sus aliados internacionales a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
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