La presidenta Claudia Sheinbaum presentará una serie de reformas en materia económica tras entregar el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026.

“Es una serie de reformas que vamos a hacer que tienen que ver con asuntos económicos. Por ejemplo, se van a hacer una serie de reformas para ayudar a apoyar a las micro y pequeñas empresas. Se van a hacer reformas para fortalecer la economía digital”, adelantó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, la Mandataria federal señaló que la serie de reformas se relaciona con el paquete fiscal que se entregará la próxima semana. También informó que alista otra serie de reformas en distintos temas, aunque no brindó detalles: “vamos a esperar”, dijo.

Lee también Sin Adán, Andy o Rocha Moya, Sheinbaum lanza: la 4T sigue

“Hay varias reformas que tienen que ver con el paquete fiscal que se va a entregar y presupuestal que ayudan al desarrollo de la economía nacional. Entonces, vienen esas y algunas otras que ya también presentaremos en su momento”, señaló.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo indicó que todas las reformas implementadas en su gobierno buscan reconocer los derechos plenos de mujeres, de pueblos indígenas y productores locales. Destacó el fortalecimiento a la Guardia Nacional y al Poder Judicial. También explicó que las reformas impulsadas buscan cuidar el medio ambiente y garantizar el derecho al agua, por ejemplo.

[Publicidad]

apr