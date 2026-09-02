La aplicación del precio único a los libros, comunicación "imparcial" con el Ejecutivo, tasa cero de IVA para librerías, reconstruir el sistema de bibliotecas públicas y fortalecer la política nacional de lectura en el país, conforman las cinco tareas del plan de acciones que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) expone a la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a su declaración sobre el cierre de actividades de Ediciones Era.

"El cierre de una editorial es una señal de alerta. Ediciones Era no es un caso aislado. Las editoriales y librerías enfrentamos condiciones cada vez más difíciles: la reducción de espacios para la circulación del libro y la ausencia de una política pública permanente de fomento al libro y la lectura", afirma el gremio de editores.

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En el desplegado titulado "Presidenta, compartimos su preocupación", la Caniem retoma una declaración de la presidenta Sheinbaum del pasado 20 de agosto, donde señaló durante su conferencia matutina que:"No es buena noticia que cierre una editorial de libros. Entonces, hay que ver de qué manera se puede apoyar”.

Los editores responden que el acceso al libro no puede quedar sujeto exclusivamente a las condiciones del mercado. "Requiere la concurrencia de autoridades y particulares para promover que los libros lleguen a escuelas, bibliotecas, comunidades y lectores de todo el país". Y le solicitan una reunión para tratar el plan de acciones propuesto.

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Dicho plan apunta cinco acciones para trabajar, dicen, de manera conjunta:

"1. Ley del libro. Garantizar su aplicación efectiva para generar condiciones de competencia justa, entre ellas, la aplicación efectiva del precio único; 2. Establecer una interlocución clara con el sector. La industria requiere comunicación imparcial con el ejecutivo que no sea únicamente a través de la editorial del Estado; 3. Tasa cero de IVA para librerías. Permitir que librerías y distribuidores recuperen el IVA que pagan en su operación, tal como sucede en las industrias de alimentos o medicinas.

"4. Reconstruir el sistema de bibliotecas en México. Poner en marcha una política de adquisición y renovación de libros para bibliotecas escolares y para la Red Nacional de Bibliotecas. Han transcurrido siete años desde la última actualización de catálogos; y 5. Fortalecer la política nacional de lectura. Dinamizar el Programa Nacional de Lectura ya que una adecuada política pública produce efectos en toda la cadena".

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En el desplegado publicado hoy la llaman a actuar "antes de que la situación de más empresas del sector se vuelva insostenible".

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