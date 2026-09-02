Waynesboro. Un adulto resultó herido en un tiroteo en una escuela primaria de Virginia el miércoles por la mañana, según un funcionario que respondió al lugar y confirmó que ningún niño fue lastimado.

Jim Wood, concejal municipal de Waynesboro cuyo distrito incluye la Escuela Primaria Westwood Hills, dijo que el tiroteo fue un incidente aislado y que el tirador ya no representa una amenaza. Se negó a dar más detalles sobre el estatus del sospechoso.

“Fue un asunto entre dos personas”, declaró Wood, quien estaba en un evento cercano y fue al lugar. Más tarde fue a una iglesia donde los niños se estaban reuniendo con sus familias.

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La víctima adulta fue trasladada a un hospital con lesiones que no se consideran potencialmente mortales, indicó Wood.

Añadió que no podía identificar al sospechoso ni confirmar ninguna conexión entre esa persona y la víctima.

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Medios locales mostraron videos de vehículos de emergencia afuera de la escuela. Las autoridades planean compartir más detalles esta tarde.

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La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, declaró que estaba monitoreando el incidente.

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“Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela", apuntó Spanberger. "Gracias a los socorristas que están ayudando en el lugar”.

Waynesboro está a unos 155 kilómetros (96 millas) al noroeste de Richmond.

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ss/mcc