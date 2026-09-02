El pleno del Senado de la República avaló sin discusión la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la senadora por Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, quien fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretaria de las Mujeres.

En la primera sesión del periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, llamó a la suplente de Castillo, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz.

Asimismo, la senadora del PAN, Michel González Márquez, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 1 de septiembre de 2026. Rindió protesta su suplente, Alma Cristina Rodríguez.

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Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República. Foto: Especial

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