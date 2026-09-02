[Publicidad]
El pleno del Senado de la República avaló sin discusión la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la senadora por Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, quien fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretaria de las Mujeres.
En la primera sesión del periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, llamó a la suplente de Castillo, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz.
Asimismo, la senadora del PAN, Michel González Márquez, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 1 de septiembre de 2026. Rindió protesta su suplente, Alma Cristina Rodríguez.
Lee también Laura Itzel asumirá cargo en Mujeres con 380 feminicidios en 2026: ONG; señala retos para su administración
Amigo de Andy fundó empresa con contratos públicos en tres sexenios; Sixsigma Networks suma 33 mil millones de pesos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
em
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PAN CDMX prepara crítica al Segundo Informe de Brugada; señala desempleo, falta de agua e inseguridad
Espectáculos
George Clooney recibe el León de Oro en Venecia y lanza contundente mensaje contra el miedo y los autoritarios
Universal Deportes
Sebastián Cáceres se despide del América entre lágrimas y nostalgia: El amor que les tengo no se irá
Nación
MC rechaza alianza opositora con el PRI por ser un partido "sin autoridad moral"; "son esquiroles de Morena", revira Alito