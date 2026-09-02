El músico Jonathan Meléndez, conocido como “Honas” y tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Junto con él fueron encontrados sin vida su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.

Jonathan Meléndez tocando en concierto de Camilo Séptimo. Instagram camiloseptimomx

El caso tomó un nuevo giro luego de que autoridades confirmaran la detención de dos presuntos responsables, mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió y cuál habría sido el móvil del ataque.

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Esta fue la última publicación de “Honas” Meléndez en Instagram

Mientras la investigación avanza, en redes sociales comenzaron a circular las últimas publicaciones que el músico compartió antes de ser asesinado.

En su cuenta de Instagram, Jonathan acostumbraba mostrar fotografías y videos de sus viajes, presentaciones con la banda de rock y distintos momentos de su vida personal.

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Una de las publicaciones más recientes está relacionada con uno de los conciertos que la banda ofreció en el Palacio de los Deportes. En el video aparece parte de la presentación y la agrupación escribió:

“Una noche. Un portal. Miles de navegantes. Aún no asimilamos toda la energía y la vibra que vivimos en el Palacio de los Deportes. Una noche que se quedará para siempre en nuestro corazón.”

Sin embargo, la última publicación realizada directamente por el tecladista corresponde al 28 de septiembre de 2025.

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En aquella ocasión compartió fotografías junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, también integrantes de la banda, acompañadas por el breve mensaje: “Palacio 2025”.

Esta fue la última publicación de Jonathan Meléndez en Instagram. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué pasó con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del martes 1 de septiembre, en un inmueble ubicado sobre la calle Bosque de Amantes, dentro del fraccionamiento Gran Viure, en Atizapán de Zaragoza.

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Las autoridades acudieron al lugar después de recibir el reporte de un hombre, identificado como amigo de la familia, quien alertó sobre la situación.

Tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Meléndez. Instagram camiloseptimomx

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos fueron encontrados atados de las manos. En otra de las recámaras también fue localizado un menor de edad, quien permaneció con vida y resultó ileso.

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¿Qué se sabe sobre el posible móvil del asesinato?

Antes del ataque, un amigo de Jonathan Meléndez informó a las autoridades que el músico le había contado que tenía previsto reunirse con un socio.

Según ese testimonio, “Honas” incluso le pidió que, si después de cierto tiempo no tenía noticias de él, acudiera ante las autoridades, debido a que mantenía problemas con esa persona.

Este dato se convirtió en una de las líneas relevantes dentro de la investigación del múltiple homicidio.

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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, establecer cómo ocurrió el ataque y determinar el móvil.

Detienen a dos presuntos responsables por la muerte de “Honas”

Como resultado fueron detenidos dos presuntos responsables relacionados con el homicidio.

Uno de ellos es Diego Sebastián “N”, señalado como el supuesto “socio” de Jonathan Meléndez y probable autor del homicidio múltiple.

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Detienen a dos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez. Foto: especial

Previamente también había sido detenido Gerardo “N”, quien es investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

- Con información de Gisela González

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