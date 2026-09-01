Tendencias | 01-09-26 | 20:01 |

Como cada año, Mattel mantiene su tradición de iniciar el mes de septiembre con el lanzamiento de una nueva edición de , colección que celebra una de las tradiciones más importantes de la .

La muñeca de colección hace alusión a la cerámica tradicional mexicana, arte popular con raíces prehispánicas y coloniales que combina el uso de la arcilla con técnicas artesanales únicas.

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Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel
Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel

Mattel lanza Barbie Día de Muertos 2026

La muñeca fue diseñada por Edna Vogel-Amezcua, quien este año apostó por una combinación de colores rojo intenso con negro en textura satinada para establecer una conexón visual con el misticismo de la temporada.

El vestido está inspirado en la cerámica tradicional mexicana y otros detalles alusivos a la estética del Día de Muertos como la luz de las velas y las flores en tonalidades oscuras.

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Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel
Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel

Otro de los elementos más llamativos de la muñeca edición especial se encuentra en el bordado intrincado en parte superior del vestido, donde aparece un patrón que hace referencia a la caja torácica de un esqueleto y cae sobre una falda estilo sirena.

El atuendo contiene joyería maximalista, accesorios de encaje y un antifaz inspirado en las calaveras de azúcar con rosas esculpidas.

¿Cuánto cuesta la Barbie Día de Muertos 2026?

La Barbie Día de Muertos se encuentra actualmente a la venta en la página de Mattel Creations, Amazon y tiendas departamentales, donde puede adquirirse a un precio a partir de los $1,650 pesos.

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Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel
Barbie Signature Día de Muertos 2026. Foto: Mattel

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dcs

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