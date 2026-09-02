Este 2 de septiembre es el segundo día de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre, un depósito que miles de beneficiarios ya esperan en sus cuentas.

El dinero comenzó a dispersarse desde el 1 de septiembre y llegará de manera escalonada durante todo el mes. Esto significa que no todos los beneficiarios recibirán el apoyo el mismo día.

Para saber cuándo corresponde el depósito, es necesario revisar la primera letra del apellido paterno, pues ese es el criterio utilizado en el calendario oficial.

Conoce las letras que reciben su pago este miércoles 2 de septiembre. Foto: Gobierno de México

En este operativo están incluidos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

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¿Quiénes reciben su pago de la Pensión Bienestar HOY, 2 de septiembre?

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, este miércoles corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra B.

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El depósito llegará directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de quienes forman parte de los distintos programas sociales contemplados en esta jornada de pagos.

🔴 Aviso importante

Si tu apellido inicia con la letra B, a partir del 2 de septiembre puedes disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar

Más información: https://t.co/bghYXDdm2j#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/E3Ru7D9M4Q — Bienestar (@bienestarmx) September 2, 2026

¿Cómo quedó el calendario de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026?

Después del depósito correspondiente a la letra B, los pagos continuarán de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Bienestar.

C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

D, E y F: lunes 7 de septiembre.

G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

H, I, J y K: jueves 10 de septiembre.

L: viernes 11 de septiembre.

M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.

N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre.

P y Q: viernes 18 de septiembre.

R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.

S: miércoles 23 de septiembre.

T, U y V: jueves 24 de septiembre.

W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

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¿Cuánto paga la Pensión Bienestar?

Los montos de los programas sociales también son una de las principales dudas entre los beneficiarios. Para este año, los apoyos económicos quedaron establecidos con diferentes cantidades dependiendo del programa.

La Pensión para Adultos Mayores entrega 6,400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente contempla un pago de 3,300 pesos.

En el caso de Pensión Mujeres Bienestar, el depósito correspondiente es de 3,100 pesos.

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Por su parte, el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras contempla un apoyo económico de 1,650 pesos.

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