La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que desde Estados Unidos se busca generar divisiones al interior del Gobierno de México, particularmente en el Gabinete de Seguridad, como parte de una estrategia para debilitar a gobiernos que defienden su soberanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que estas acciones no son nuevas y forman parte de tácticas de “injerencia” que buscan enfrentar a integrantes del gobierno mexicano mediante mensajes en los que se elogia a unos funcionarios y se cuestiona a otros.

“Dividirnos internamente. Es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre: generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, generar divisiones al interior del Gabinete federal”, afirmó.

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Sin embargo, Sheinbaum aseguró que estos intentos “se topan con pared”, debido a la coordinación que existe entre las instituciones encargadas de la seguridad nacional y el resto del gabinete federal.

“El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme”, sostuvo.

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La Presidenta destacó la colaboración entre el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

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Particularmente, resaltó la coordinación entre las tres principales instituciones de seguridad del país, al asegurar que existe “mucha colaboración” y “mucho entendimiento”, por lo que descartó cualquier división entre sus integrantes.

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“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran”, señaló.

Sheinbaum afirmó que detrás de estos intentos también existe un componente electoral en Estados Unidos, donde, recordó, habrá elecciones en noviembre, por lo que consideró que en ocasiones se utiliza a México como parte de la discusión política interna de ese país.

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“Ellos recuerden que están en elecciones en noviembre. Entonces usan muchas veces a México como parte de su elección”, expresó.

Ante ello, la presidenta insistió en que México mantendrá una relación de coordinación con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

“Que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos como lo hemos hecho hasta ahora, que ha habido muy buena coordinación”, manifestó.

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La mandataria recordó que funcionarios estadounidenses han expresado públicamente su respeto a la decisión de México de mantener su soberanía, particularmente en materia de seguridad.

“No hay ni división ni problemas, ni si hablan bien de uno y mal del otro generan problemas internos entre nosotros”, aseguró.

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Sheinbaum también rechazó que los señalamientos provenientes de Estados Unidos puedan interpretarse como un respaldo particular a alguno de los integrantes de su Gabinete de Seguridad y reiteró que se trata de intentos para generar divisiones e influir políticamente.

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La Presidenta puso como ejemplo los resultados de la Estrategia de Seguridad para sostener que existe coordinación entre las instituciones. Afirmó que la reducción de 51% en los homicidios no sería posible sin el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República.

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“Los resultados que tenemos de 51% de reducción de homicidios no se podrían tener si no hay coordinación del Gabinete de Seguridad y con la Fiscalía también”, dijo.

Aunque reconoció que la Fiscalía es un órgano autónomo, destacó que existe coordinación y colaboración con el gobierno federal en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y otros delitos.

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Sheinbaum sostuvo que, pese a los intentos externos por generar diferencias entre funcionarios, su administración mantiene una posición de unidad, coordinación y defensa de la soberanía nacional.

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