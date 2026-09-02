Ante la explosión de un coche bomba registrada contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, y los señalamientos de que el ataque estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó adelantar información sobre el grupo delictivo que estaría detrás de los hechos.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria fue cuestionada sobre si el Gabinete de Seguridad le había proporcionado mayores detalles respecto a la investigación y sobre la posible participación de una organización criminal.

Sheinbaum señaló que será el viernes cuando se conozca información de manera directa, debido a que ese día viajará a Zacatecas, donde se reunirá el Gabinete de Seguridad federal.

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“El mañana en la mañanera viene Gobernación y el viernes vamos a Zacatecas. Ahí en Zacatecas va a estar el Gabinete de Seguridad”, respondió.

La presidenta explicó que durante su visita también se presentará el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que consideró que será una oportunidad para que las autoridades de seguridad den a conocer detalles sobre la situación que enfrenta el estado.

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“Entonces, si les parece, el viernes puede informar de manera directa y además ahí en Zacatecas el Gabinete de Seguridad”, agregó.

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El ataque con un vehículo cargado con explosivos contra las instalaciones policiales de Ojocaliente ha generado preocupación ante la posibilidad de un nuevo episodio de escalamiento de la violencia en la entidad y de una disputa entre grupos del crimen organizado.

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