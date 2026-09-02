Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la autollamada Cuarta Transformación no hay divisiones ni rompimientos, porque lo único que existe es la defensa del pueblo de México y su dignidad.

“En estos 23 meses de grandes cambios, hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático. Somos parte del producto de la Cuarta Transformación de la vida pública. ¡Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimiento, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad!”, expresó la Mandataria ante cerca de 300 personas en el Patio Central de Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que los ojos del mundo están puestos en México porque aquí, “un pueblo grande”, ha decidido escribir su propia historia. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Aseguró que su administración puede entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas las personas mexicanas. “No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello (...) insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino”, añadió ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empresarios, su madre Annie Pardo, su esposo Jesús María Tarriba y otros invitados.

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La Presidenta llamó a las funcionarias y funcionarios a conducirse con sencillez y honestidad.

En el recinto histórico, acusó que en gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación los recursos se utilizaban para “excentricidades y lujos”.

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“Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”, expresó.

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“Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad, se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos, eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación. Y lo digo claro: debe continuar de esa manera”.

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En su informe, dedicó un mensaje a la relación con Estados Unidos y destacó la colaboración en materia de seguridad bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y colaboración sin subordinación.

“Y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, declaró ante aplausos.

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Sheinbaum Pardo mencionó que los ojos del mundo están puestos en México porque aquí, “un pueblo grande”, ha decidido escribir su propia historia con un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar.

La Presidenta también celebró reformas contra el feminicidio y a favor tanto de los pueblos indígenas como afromexicanos.

Al hacer un reconocimiento especial al gabinete de seguridad, mencionó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción de 51% en los homicidios dolosos, lo que equivale a 44 menos cada día. Además, apuntó que en lo que va de este año los delitos de alto impacto bajaron 54% respecto a 2018, y que de octubre de 2024 a julio de 2026 se detuvo a 63 mil personas, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, y fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos.

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Aprovechó para defender las obras estratégicas que se iniciaron en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y mencionó que su administración sigue con la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros que son el “sello de la Cuarta Transformación de la vida pública”.

Mencionó la inauguración del Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio; el Tren Felipe Ángeles, en su tramo Lechería-AIFA, así como el avance en los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas y el Tren Maya de carga.

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“Aprovecho para informarles a todos aquellos que auguran que ‘no funciona’ que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado”, dijo.

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“A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas”, la Presidenta defendió que “hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”.

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Pese a “difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos”, destacó logros económicos como récord en inversión extranjera directa, crecimiento de 1.4% del Producto Interno Bruto y que la inflación va a la baja.

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