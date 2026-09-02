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La Paz.- Baja California Sur registra lluvias intermitentes que han provocado la crecida de arroyos e inundaciones en colonias especialmente en La Paz y Comondú, donde incluso se determinó la suspensión de clases este miércoles.
El alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, confirmó que diversas colonias registraron inundaciones, crecida de arroyos y fallas en los servicios de energía eléctrica y telefonía durante la tarde y noche del martes.
Ante las condiciones que prevalecen en la zona, se determinó suspender este miércoles las clases para ambos turnos y en todos los niveles educativos en Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú.
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Añadió que cuadrillas y autoridades municipales realizan recorridos por las colonias afectadas para atender los daños provocados por las precipitaciones.
Señaló que la lluvia cayó de manera copiosa y que en pocos minutos provocó la crecida de arroyos y anegaciones en distintos sectores de la ciudad.
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Suspenden clases
El Consejo Estatal de Protección Civil confirmó que la suspensión de actividades escolares fue solicitada por el Consejo Municipal de Protección Civil después de evaluar las afectaciones y posibles riesgos para estudiantes, docentes y personal de los planteles.
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La medida se limita a Ciudad Constitución. En La Paz, Los Cabos, Loreto y Mulegé las actividades escolares se mantienen hasta el momento con normalidad, precisaron las autoridades estatales.
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Las precipitaciones también alcanzaron el municipio de La Paz, donde durante la tarde y noche se registraron lluvias de distinta intensidad, corridas de agua y anegaciones en algunos sectores, además de intermitencias en servicios.
La alcaldesa en funciones, Amor Fenech Montaño, señaló que durante la tarde del martes se registraron 30.6 milímetros de lluvia lo que provocó afectaciones a vialidades. Este miércoles se encuentran trabajando en el restablecimiento de caminos, retirando escombros.
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La subsecretaria de Gobierno, Claudia Elena Meza de la Toba, informó que se realizó una reunión con autoridades de la Comisión Nacional del Agua que recordó que el pronóstico es que BCS continúe registrando precipitaciones propias de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Pacífico mexicano.
El Consejo Estatal de Protección Civil –sostuvo– mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas para los cinco municipios.
Actualmente se encuentra avanzando la tormenta “Marie” a 695 kilómetros al oeste suroeste de Jalisco y provocará mayor entrada de humedad a BCS y lluvias, aunque no se identifica de momento una trayectoria directa a la entidad.
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Sin embargo, como medida preventiva, pidió a la población atender los avisos y determinaciones del Consejo de Protección Civil.
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