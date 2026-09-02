Culiacán. - Los festejos de las fiestas patrias volverán a ser retomados este año, con actividades artísticas, cívicas, culturales y deportivas, para ello el grupo interinstitucional de seguridad pública se reunió con los cuerpos de auxilio para diseñar un plan de trabajo en el que se contempla la instalación de una unidad móvil del C2.

En una reunión celebrada en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se tomaron acuerdos con el objetivo de generar las condiciones de seguridad para que se desarrollen los diversos eventos en los 20 municipios del estado.

Los festejos patrios, entre ellos la noche mexicana del grito que durante los años 2024 y 2025 fueron cancelados por el tema de la inseguridad y la violencia, volverán a ser retomados en este año, con el inició de la conmemoración del 179 aniversario de la gesta heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec.

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En las festividades conmemorativas al Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, en el Palacio de Gobierno, se instalará una unidad móvil del C2, con la presencia de todas las fuerzas de seguridad, municipal, estatal y federal y los cuerpos de emergencia y rescate.

Durante la celebración de la mesa de trabajo, se destacó que las festividades patrias culminan con el desfile cívico militar tanto en la ciudad de Culiacán como en el resto de los 19 municipios, donde se tendrá presencia de las fuerzas estatales y federales.

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La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava afirmó que este año se volverá a celebrar un evento artístico cultural como parte de la celebración del Grito de la Independencia, cuyo programa aún no se encuentra establecido.

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Violencia suspende festejos patrios en 2024

En septiembre del 2024, derivado del inició del estallamiento de la violencia en las ciudades de Culiacán y los Mochis, los tradicionales festejos populares y artísticos de la noche del “Grito de la Independencia” fueron cancelados.

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La mañana del jueves 12 de septiembre del 2025, a través de un video, gobernador en funciones del estado, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos populares del Grito de la Independencia y la suspensión de clases en los municipios de Culiacán, Cósala, Elota y San Ignacio, por espacio de dos días, ante los actos de violencia.