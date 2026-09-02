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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que a partir de mañana y hasta el domingo 6 de septiembre, recorrerá 10 estados para informar sobre avances de obras y acciones implementadas en el marco de los dos años de su administración.
De acuerdo con la agenda pública de la Mandataria federal, este jueves 3 de septiembre encabezará la mañanera en Palacio Nacional y a las 11:15 presidirá el 50 Aniversario del Heroico Colegio Militar Plantel Tlalpan. A las 14 horas se trasladará a Cuernavaca para encabezar el informe “Honestidad y resultados en Morelos” y a las 18:00 rendirá el informe “Honestidad y resultados en Durango”.
La mañanera del viernes 4 de septiembre se llevará a cabo en Guadalupe, Zacatecas y a las 10:30 encabezará el acto “Honestidad y resultados en Zacatecas”. A las 14:30 horas rendirá el informe de resultados en San Luis Potosí y a las 18:00 horas, en Aguascalientes.
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Para el sábado 5 de septiembre, la Mandataria federal rendirá el informe “Honestidad y resultados en Colima”; a las 14:30 se realizará en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y a las 18:45 horas en Tepic, Nayarit.
Por último, el domingo 6 de septiembre a las 10:30 horas presidirá el informe “Honestidad y resultados en Nuevo León”, mientras que a las 13:15 se llevará a cabo en Saltillo, el mismo acto con los resultados de Coahuila.
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“Esa es la gira de este fin de semana, el objetivo como lo hicimos hace un año, es dar el informe en cada entidad. Y ahora sí, vamos a explicar cada obra que estamos haciendo y el avance que tiene, las obras de agua, carreteras, trenes, y algunas otras acciones que estamos haciendo en cada una de las entidades”, afirmó Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre.
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