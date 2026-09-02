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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron precautoriamente cinco millones 438 mil 400 cigarros, con un peso de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En el primer evento, se efectuó la inspección de un embarque integrado por 320 cajas distribuidas en 20 pallets, en las cuales fueron localizados tres millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de seis mil 440 kilos.
La mercancía había sido declarada en la guía aérea como bocinas y básculas eléctricas, sin embargo, durante la revisión se localizaron productos de tabaco de la marca Pall Mall.
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En el segundo evento, se inspeccionó un embarque compuesto por 134 cajas distribuidas en nueve pallets, en los cuales fueron localizados un millón 608 mil cigarros, con un peso de dos mil 720 kilos. Del mismo modo, la mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, no obstante, durante la inspección se localizaron cigarros de la marca Pall Mall.
En conjunto, ambos embarques comprendían 454 cajas distribuidas en 29 pallets, con un total de 271 mil 920 cajetillas, equivalentes a cinco millones 438 mil 400 cigarros, con un peso acumulado de nueve mil 160 kilos.
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En un comunicado la Semar señaló que la detección fue resultado de la aplicación coordinada de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva mediante equipos de Rayos X e inspección física, lo que permitió identificar inconsistencias entre la mercancía declarada y el contenido de los embarques.
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Los cargamentos tenían como origen Singapur.
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Derivado de estas acciones, las mercancías quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan las diligencias para determinar su situación jurídica, legal importación y demás aspectos procedentes conforme a la legislación aplicable.
En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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