La alcaldía Benito Juárez reforzó las acciones de recuperación y mantenimiento de espacios públicos, así como la atención directa a vecinos, a través de la jornada de ‘Martes de Parques’ y las Brigadas BJ, que llegaron al Parque Miraflores, en San Pedro de los Pinos, y al Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), en la colonia Del Valle Sur.

Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza, poda, rehabilitación, pintura, balizamiento y desazolve; además de acercar servicios gratuitos de salud, asesoría y atención comunitaria. Tan solo en el CUPA, las Brigadas BJ atendieron a 201 personas y brindaron 532 servicios gratuitos.

En el Parque Miraflores se intervinieron más de nueve mil metros cuadrados con labores de barrido, limpieza, deshierbe y poda; se dio mantenimiento a árboles y arbustos, se retiraron aproximadamente dos metros cúbicos de residuos y se realizaron trabajos de pintura y rehabilitación de bancas, mesas de picnic, mesas de ajedrez y elementos recreativos.

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Como parte de las acciones preventivas, también se desazolvaron seis rejillas de piso y cinco pozos de visita, con el retiro de aproximadamente medio metro cúbico de azolve.

En el CUPA, las cuadrillas realizaron 740 metros de balizamiento en cruces peatonales, líneas canalizadoras y flechas de dirección, además del mantenimiento de mobiliario urbano, lavado de juegos y limpieza de calles aledañas. En estas labores se recolectaron aproximadamente 550 kilogramos de residuos sólidos y se atendieron ocho coladeras pluviales.

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De manera paralela, las Brigadas BJ acercaron a los vecinos del CUPA servicios gratuitos de salud y atención comunitaria, entre ellos, valoración médica, psicológica y dental, toma de glucosa y presión arterial, exámenes de la vista, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, programas sociales y actividades culturales.

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También se ofrecieron servicios de corte de cabello, cerrajería y reparación de calzado, así como talleres y pláticas de salud sexual y primeros auxilios, con la participación de personal de Protección Civil.

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Al respecto, Karina Magaña, directora general de Servicios Urbanos, destacó que las jornadas permiten mejorar las condiciones de los espacios públicos y atender las necesidades de los benitojuarenses de manera simultánea.

“Una colonia cuidada se disfruta, se vive y se comparte. Con estas jornadas seguimos trabajando para mantener nuestros espacios públicos limpios, dignos y en las mejores condiciones para todas y todos, acercando también servicios directamente a nuestros vecinos”, dijo.

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María del Mar García, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de San Pedro de los Pinos, reconoció la atención de la alcaldía a las solicitudes vecinales, entre ellas la reubicación del acceso al área para perros del Parque Miraflores, acción que permitió recuperar el paso peatonal sobre la banqueta.

“Agradecemos a la alcaldía por el apoyo con la poda, el balizamiento y la atención a las necesidades de los vecinos. La reubicación de la entrada a la zona de perros permitió recuperar el paso por la banqueta y mejorar la circulación”, apuntó.

LL