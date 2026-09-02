Pattaya. El portaaviones USS Abraham Lincoln, que pasó casi nueve meses en el mar para apoyar las operaciones de Estados Unidos contra Irán, atracó en un puerto del este de Tailandia el miércoles para dar a la tripulación, de unas cinco mil personas, la oportunidad de descansar y recuperarse junto a la playa.

Los marineros e infantes de Marina a bordo del buque de propulsión nuclear no habían pisado tierra en más de 260 días, y el mes pasado surgieron reportes sobre un deterioro de la salud mental entre la tripulación, así como escasez de suministros clave de alimentos a bordo.

La Marina minimizó cualquier problema, y el presidente Donald Trump comentó que el prolongado despliegue del Lincoln “no fue ni de lejos lo suficientemente largo”.

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El Lincoln, botado en 1988 y de una longitud equivalente a unos tres campos de fútbol americano, entró en el puerto de Laem Chabang, en la provincia tailandesa de Chonburi, el miércoles por la mañana, poco después de que el destructor USS Frank E. Petersen Jr., uno de varios buques de su grupo de ataque, navegara frente a la zona. Otro de ellos, el crucero lanzamisiles guiados USS Robert Smalls, se dirigió a Map Ta Phut, en la vecina provincia de Rayong.

Más tarde, miembros de la tripulación del Lincoln desembarcaron para pasar su tiempo libre en la cercana Pattaya, una ciudad turística costera que el personal militar de Estados Unidos frecuenta desde la época de la guerra de Vietnam.

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El barco luce algo desgastado tras su largo despliegue

Los miembros de la tripulación no estuvieron disponibles de inmediato para los medios, pero el propio buque parecía necesitar al menos una nueva mano de pintura, con grandes manchas de lo que parecía óxido en el casco, especialmente justo por encima de la línea de flotación y en el borde de la cubierta de vuelo, donde estaban estacionados aviones de combate y helicópteros.

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La embajada de Estados Unidos indicó que el buque ha estado desplegado un total de 286 días desde noviembre, y que Tailandia fue su primera escala completa en puerto en ese periodo. Su tiempo total ininterrumpido en el mar antes de la llegada del miércoles fue de 264 días.

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Al ser consultado por el aspecto del portaaviones, el capitán Dan Keeler, comandante del Lincoln, respondió que “es normal en un despliegue largo y no vamos a hacer más comentarios”.

“Se ve como lo que es: un barco que ha estado continuamente en el mar durante 286 días”, declaró a The Associated Press Euan Graham, experto en defensa del Australian National Security College, tras revisar fotos del buque. “Y el Abraham Lincoln ha estado en un despliegue de combate prolongado, durante el cual se le negaron las escalas normales en puerto.

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“Así que se convierte en un símbolo tentador del sobreesfuerzo estratégico y el cansancio de la Marina de Estados Unidos”, añadió. “Sin embargo, lo que también es notable es el impresionante estado del ala aérea. Así que quizá la historia de fondo también sea la de la resiliencia en condiciones de estrés extremo”.

La Marina había desestimado los reportes sobre marineros a bordo que lidiaban con problemas de salud mental. Un funcionario de la Marina dijo que un marinero del Lincoln cayó por la borda a principios de agosto, pero fue recuperado rápidamente, atendido por el departamento médico del buque y trasladado fuera del barco para recibir atención posterior. El funcionario no dijo si se consideró un intento de suicidio.

Los negocios locales están contentos por la afluencia de marineros

En Pattaya, colgaban pancartas de bienvenida fuera de restaurantes y bares, y una joyería local promocionaba lo que describía como ofertas especiales. Un enorme letrero LED frente a la famosa Walking Street de la ciudad, un centro de vida nocturna, muestra un mensaje de bienvenida con imágenes del Lincoln, así como las banderas de Tailandia y de Estados Unidos.

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El alcalde de Pattaya, Poramet Ngampichet, dijo que esperaba que la visita pudiera generar unos 100 millones de baht (3 millones de dólares) para la ciudad.

Antes conocida sobre todo como una ciudad sórdida de bares y salones de masaje que ofrecían servicios sexuales, la ciudad ha moderado su imagen en los últimos años para convertirse más en un destino familiar, con atracciones como parques temáticos y campos de golf.

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Jaroon Kasemsantitham ha dirigido allí un restaurante junto a la playa durante más de 30 años. Señaló que septiembre suele ser el peor mes para los negocios, y que 2026 había sido especialmente malo debido a la caída del turismo provocada por la guerra con Irán.

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El hombre, de 66 años, colocó una pancarta de bienvenida con un motivo de la bandera de Estados Unidos y la silueta de un portaaviones, y las palabras “ALL WELCOME”.

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La política no era algo de lo que le interesaba hablar, comentó a AP.

“Yo hago negocios, así que quiero muchos clientes”, expresó Jaroon. “Cuando escuchamos la noticia, nos emocionamos… Les envié un video a mis empleados y les dije: ‘Miren, vienen los estadounidenses’”.

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Una madre de Nueva Jersey vino a reunirse con su hija marinera

Entre quienes visitaban Pattaya el miércoles estaba Shakeira Fairfax, madre de una integrante de la tripulación, quien viajó a Tailandia para encontrarse con su hija Jada.

“Estoy emocionada. Estoy llena de sentimientos. No puedo esperar para abrazarla. No puedo esperar para acurrucarme a su lado”, manifestó Shakeira, originaria de Paterson, Nueva Jersey. Habló con la AP fuera del Hard Rock Hotel de Pattaya, donde funcionarios de la ciudad dieron la bienvenida a decenas de militares que llegaban en autobús.

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Contó que su hija, una marinera de nivel inicial, terminó el entrenamiento básico en octubre y se embarcó para el despliegue del Lincoln a mediados de noviembre, y más tarde celebró su cumpleaños número 25 a bordo.

Dijo que se preocupó más justo después de que Estados Unidos lanzara su ataque inicial contra Irán a finales de febrero y no pudiera comunicarse con Jada durante un tiempo.

“Fue un momento de incertidumbre. Fue un momento aterrador. Fue difícil, definitivamente difícil. Pero ella tiene un sistema de apoyo. Sus amigas se comunicaron conmigo. De hecho, una de sus buenas amigas de la infancia también está aquí”, relató. “Fue un momento para mantenernos unidos y confiar y creer que ella estaría bien”.

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Otro portaaviones, el USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en Medio Oriente en agosto.

El Lincoln se dirige pronto a casa, dijo su comandante, el capitán Keeler.

“No hay grandes demoras sobre cuándo vamos a volver a casa”, afirmó. “Necesitamos hacer paradas periódicas para reabastecernos”.

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¿Y sobre futuros despliegues?

“Nos trasladan a donde nos necesitan”, concluyó.

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