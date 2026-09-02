Conseguir un rostro luminoso no significa cubrirlo de brillo, sino aprender a colocarlo en los puntos que realmente pueden favorecer tus facciones, el iluminador puede convertirse en ese toque final que aporta dimensión, frescura y un acabado radiante al maquillaje cuando se utiliza estratégicamente.

Foto: Freepik

Más que seguir un mapa de maquillaje al pie de la letra, aprender a iluminar consiste en reconocer qué zonas quieres convertir en protagonistas, cada rostro tiene facciones diferentes y, al identificar dónde colocar esos pequeños destellos, puedes adaptar la técnica a tus rasgos y conseguir un acabado que realmente juegue a tu favor.

Pómulos, párpados e incluso el arco de cupido pueden beneficiarse de un pequeño destello, aunque cada zona tiene una manera particular de trabajarse, L’Oréal Paris señala siete lugares en los que este producto puede incorporarse al maquillaje, pero la cantidad y la forma de aplicarlo serán importantes para conseguir el efecto deseado:

En lo alto de los pómulos: es uno de los lugares estrella para aplicar iluminador , colócalo sobre la parte más elevada para atraer la luz y hacer que los pómulos destaquen al instante.

, colócalo sobre la parte más elevada para atraer la luz y hacer que los pómulos destaquen al instante. Sobre el arco de cupido: basta un pequeño toque justo encima del labio superior para llamar la atención hacia su contorno y darle un acabado más definido.

Debajo del arco de la ceja: un destello sutil en esta zona puede aportar luz alrededor de los ojos y hacer que el maquillaje de la mirada tenga mayor protagonismo.

de la mirada tenga mayor protagonismo. En el lagrimal: Si buscas una mirada más luminosa y despierta, concentra una pequeña cantidad de producto en la esquina interna de los ojos.

En la zona de las ojeras: la recomendación es elegir una fórmula luminosa que no tenga demasiado brillo para aportar luz sin convertir la zona en el centro de atención.

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¿Cómo aplicar iluminador en un rostro redondo?

El rostro redondo se distingue por sus líneas curvas y ángulos suaves, por lo que la distribución del maquillaje puede marcar la diferencia, de acuerdo con Maybelline, conviene concentrar la luminosidad en zonas específicas y evitar extenderla demasiado si buscas una apariencia más definida y equilibrada.

Parte alta de los pómulos: lleva el iluminador ligeramente hacia arriba para dirigir la atención hacia la zona superior y evitar concentrar el brillo en el centro de las mejillas.

ligeramente hacia arriba para dirigir la atención hacia la zona superior y evitar concentrar el brillo en el centro de las mejillas. Puente de la nariz: aplica una línea fina y discreta para mantener la luminosidad concentrada en el centro del rostro.

Centro de las mejillas: procura no colocar demasiado brillo sobre la parte más prominente, ya que puede enfatizar visualmente su volumen.

Laterales del rostro: no extiendas el iluminador hacia áreas amplias de los costados si buscas evitar una apariencia todavía más ancha.

Foto: Instagram @evan.make, @evan_bijoux evanmake

¿Dónde aplicar iluminador en un rostro cuadrado?

El rostro cuadrado suele distinguirse por una mandíbula marcada y proporciones definidas entre la frente, los pómulos y la parte inferior del rostro, L’Oréal Paris, menciona que jugar con puntos de luminosidad permite complementar el maquillaje de estas facciones, siempre que el producto se mantenga en zonas concretas y bien difuminadas

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Centro de la frente: utiliza una cantidad pequeña para aportar un punto de luminosidad sin llevar el producto hacia los extremos.

sin llevar el producto hacia los extremos. Arco de cupido: un destello justo encima del labio superior permite trasladar la atención hacia el centro y destacar su contorno.

Ángulos de la mandíbula: si buscas suavizar visualmente esta zona, no concentres brillo directamente sobre las partes más marcadas.

Extremos de la frente: aplicar demasiado iluminador en esta área puede dirigir la atención hacia la amplitud de la parte superior.

¿Dónde aplicar iluminador en un rostro ovalado?

El rostro ovalado suele presentar proporciones equilibradas, con una forma ligeramente más larga que ancha y un estrechamiento suave hacia la mandíbula, por esta razón, la aplicación del iluminador puede centrarse más en potenciar detalles concretos que en buscar una corrección visual de su estructura.

Lagrimal: coloca un pequeño toque en la esquina interna de los ojos para aportar luminosidad y darle mayor presencia a la mirada.

Centro de los párpados: añade un destello ligero para crear dimensión y hacer que el maquillaje de ojos destaque.

de ojos destaque. Debajo del arco de la ceja: aplica una cantidad discreta para iluminar esta zona sin alterar las proporciones naturales del rostro.

Frente o barbilla: no traces una línea continua de luminosidad por todo el centro, ya que puede enfatizar visualmente la longitud del rostro.

Foto: Rhode

Al final, conseguir un buen maquillaje no se trata de seguir reglas estrictas, sino de entender tus facciones y aprovecharlo a tu favor, experimentar con diferentes puntos, intensidades y acabados te ayudará a descubrir dónde el iluminador luce mejor en ti y convertir unos cuantos destellos en el toque que eleve todo tu look.

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