México crece a pasos agigantados en el futbol femenil y el histórico fichaje de Rebeca Bernal al Manchester United confirma el avance. Día inolvidable para la Liga Femenil MX.

La capitana de la Selección Mexicana se convirtió en la primera futbolista formada en la liga de México en dar el salto a Europa. Procedente del Washington Spirit de la National Women’s Soccer League, la futbolista de 29 años busca acrecentar su legado en las Red Devils.

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Desde el nacimiento de la liga mexicana en 2017, Bernal construyó una trayectoria que la convirtió en una de sus grandes referentes. Con Rayadas disputó más de 250 partidos, conquistó cuatro títulos y marcó 66 goles, cifras que acompañan el legado que consolidó como emblema de la institución albiazul.

“He vivido muchos momentos especiales en mi carrera; el privilegio de representar al Manchester United es realmente increíble. Es evidente que me uno a un gran entorno, Eva (Olid) es una excelente entrenadora y se percibe la determinación de todo el equipo por alcanzar el éxito”, declaró la defensora mexicana.

“Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa; de darlo todo, aportando toda mi experiencia y pasión, para impulsar al equipo y luchar juntos por lograr nuestros objetivos”, agregó la también mediocampista de contención.

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Matt Johnson, director de futbol femenino del United, también mostró su emoción por el fichaje de la futbolista tricolor, quien firmó contrato hasta junio de 2029 .

“Rebeca es una jugadora excepcional que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla. Posee la determinación necesaria para triunfar y la mentalidad ganadora para alcanzar el éxito en el Manchester United”, lanzó el directivo.

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Orgullo para la Liga MX Femenil

Por su parte, la Liga MX Femenil destacaron con orgullo lo que significa el fichaje de Rebeca Bernal con el Manchester United. Suceso histórico para el sector rosa.

“Su llegada al futbol inglés representa un momento trascendental no solo para su carrera, sino también para la evolución del futbol femenil en México. Rebeca Bernal se convierte en la primera jugadora formada en la Liga Femenil BBVA en llegar al futbol europeo y en la primera mexicana en disputar la Women’s Super League de Inglaterra”, destacaron.

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