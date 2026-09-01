Convertida en una referencia del tiro con arco mundial, Andrea Becerra ha aprendido a convivir con la presión que implica ser la número uno en el ranking internacional. Cada vez que la mexicana se presenta en una competencia, las expectativas son altas, consecuencia natural de los resultados que ha cosechado durante los más recientes años.

Sin embargo, lo más importante aún está por venir. Con la mirada puesta en un 2027 que podría marcar el rumbo de su carrera, Becerra se prepara para afrontar una temporada cargada de desafíos, entre esos la búsqueda de la clasificación olímpica y la defensa de su corona mundial.

“Para 2027, me visualizo buscando —primero— la plaza para los Juegos Panamericanos. Ya la tenemos como país, pero hay que ganarla en el selectivo nacional. Ese es el primer paso, que me dará la oportunidad de ir por una plaza olímpica. También quiero conseguir el bicampeonato mundial, algo que jamás se ha visto en el arco compuesto femenil. Es un sueño que espero poder cumplir”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Becerra, quien impuso el récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al registrar 709 puntos y posteriormente conquistar la medalla de plata en la justa regional, reconoció que el camino rumbo a los Olímpicos elevará aún más la exigencia competitiva.

La arquera aseguró que, gracias a los resultados obtenidos, México se ha convertido en una de las principales referencias.

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