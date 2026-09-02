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¿Cuándo y dónde ver el América vs Monterrey?
El duelo entre América y los Rayados se disputará después de la primera Semifinal entre León y Toluca, por lo que este compromiso definirá la Final de la Leagues Cup.
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre
- Horario: 21:30
- Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV
- Sede: Dignity Health Sports Park (Los Ángeles)
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América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Leagues Cup, HOY, miércoles 2 de septiembre