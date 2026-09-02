Universal Deportes | 02-09-26 | 15:15 | Actualizada | 02-09-26 | 15:26 |

¿Cuándo y dónde ver el América vs Monterrey?

El duelo entre América y los Rayados se disputará después de la primera Semifinal entre León y Toluca, por lo que este compromiso definirá la Final de la Leagues Cup.

  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre
  • Horario: 21:30
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV
  • Sede: Dignity Health Sports Park (Los Ángeles)

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