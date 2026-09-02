El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña declaró que su relación con el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, está rota. "Es buenísima, telepática", ironizó.

Al reiterar sus críticas a la elección de Martínez a dicho cargo, que considera “un error”, el legislador morenista aseguró que tarde o temprano le darán la razón. “Yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo me dé la razón”, comentó a medios de comunicación en entrevista.

Fernández Noroña, quien se ausentó de la plenaria de Movimiento de Regeneración Nacional, donde se presentó la candidatura de Higinio Martínez y de la sesión general de Congreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtió que lo que necesita el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) es “democracia y más democracia”.

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Dijo que si se hubiera realizado una elección libre él habría participado, “y si pierdo, pierdo, no pasa absolutamente nada”, pero denunció que “se pidió a mano alzada” cumplir una instrucción.

“Ese no es nuestro movimiento y me parece que es buen momento para cambiar las cosas”, dijo. Advirtió que si no se cuidan estos procesos, en algún tiempo, “la oposición va a salir de nuestro movimiento”.

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Gerardo Fernández Noroña reveló que él propuso al coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, varios nombres con el fin de garantizar posiciones firmes al frente de la cámara alta, entre ellos el de Verónica Camino, pero no fue secundado.

🗣️ “Yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo me dé la razón"



🔴 El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que lo que necesita el movimiento de la Cuarta Transformación es “democracia y más democracia”.



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dft