Atizapán de Zaragoza, Méx.- El tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue asesinado a balazos junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica, dentro de un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Atizapán de Zaragoza.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió la noche del 1 de septiembre, en un inmueble de la calle Bosque de Amates, tras el reporte de un masculino, amigo de la familia, a las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas estaban atadas de las manos. En una de las recámaras fue localizado otro menor de edad, quien resultó ileso.

Lee también Capturan a tres personas en cateos en Venustiano Carranza e Iztacalco; poseían cientos de dosis de droga

La esposa del músico fue identificada como Ana Paola, de 35 años, mientras que la menor fue identificada como Sofía.

Ana Paola, se encontraba en estado de gestación, de acuerdo a información oficial.

[Publicidad]

En el lugar también se localizó un perro, mascota de la familia, atado.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Lee también Bloquean vialidad en la alcaldía Venustiano Carranza; manifiestan su inconformidad por cierre de estancia infantil

[Publicidad]

Un amigo del tecladista señaló a las autoridades que horas antes Jonathan Meléndez le comentó que se reuniría con un socio y le pidió que, si no tenía noticias de él en determinado tiempo, acudiera ante las autoridades, debido a que mantenía problemas con esa persona.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones para esclarecer el múltiple homicidio y determinar el móvil del ataque.

Por estos hechos, se desplegó un operativo entre autoridades del Estado y la federación dando como resultado la detención de dos presuntos autores del homicidio.

[Publicidad]

Lee también Denuncian afectaciones por obra en Tlalnepantla

Se trata de Diego Sebastián “N” identificado como “socio” del tecladista, y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Gobierno de Atizapán de Zaragoza refrenda coordinación con autoridades

Tras el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, su esposa, su hija y una trabajadora doméstica en el fraccionamiento Gran Viure, en Bosque Esmeralda, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza lamentó lo sucedido y afirmó que mantendrá la coordinación con autoridades estatales y federales para atender los hechos delictivos en el municipio.

[Publicidad]

A través de un comunicado, las autoridades del Ayuntamiento indicaron que la Policía Municipal acudió al domicilio tras el reporte de las cuatro personas sin vida y colaboró con las autoridades ministeriales en las diligencias del caso.

El municipio corroboró que dos personas presuntamente relacionadas con el múltiple homicidio fueron detenidas en la Ciudad de México por elementos de la FGJEM.

Lee también Metro CDMX celebrará su 57 aniversario

[Publicidad]

El gobierno municipal señaló que la información y los registros obtenidos durante las primeras intervenciones fueron entregados a las autoridades encargadas de la investigación.

Ante estos hechos, el gobierno de Atizapán de Zaragoza enfatizó que la seguridad requiere coordinación entre las distintas corporaciones, por lo que la Policía Municipal continuará con el intercambio de información y apoyo a las autoridades estatales y federales dentro de sus atribuciones.

Lee también Caso Paola Buenrostro: Fiscalía CDMX buscará reclasificar el delito a transfeminicidio

[Publicidad]

Precisó que la Fiscalía mexiquense mantiene a su cargo las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de las personas detenidas.

mahc / LL