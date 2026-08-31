Ricardo Zúñiga Rosas, creador de contenido de 35 años, fue asesinado a balazos durante la noche del sábado 29 de agosto en Tehuitzingo, Puebla.

El crimen ocurrió semanas después de que el también fotógrafo denunciara públicamente haber recibido amenazas relacionadas con los temas que abordaba en redes sociales.

De acuerdo con los primero reportes, el ataque ocurrió dentro de un establecimiento de productos de limpieza en la comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra el inmueble.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que el homicidio esté directamente relacionado con las intimidaciones que Ricardo había hecho públicas.

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¿Ricardo Zúñiga había denunciado amenazas antes de ser asesinado?

El pasado 9 de mayo, el fotógrafo publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en el que relató que había recibido una llamada telefónica. Según su denuncia, durante esa comunicación le exigieron que dejara de hablar sobre determinados temas relacionados con el gobierno municipal.

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También señaló que había recibido advertencias sobre posibles consecuencias si continuaba realizando ese tipo de publicaciones. Ante ello, dejó constancia de las intimidaciones y advirtió que, en caso de que algo llegara a sucederle, ya había hecho público lo que estaba ocurriendo.

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¿Qué dijo el Gobierno de Puebla sobre el asesinato?

Luego de que se conociera el crimen, el Gobierno de Puebla condenó públicamente el homicidio de Ricardo y manifestó su rechazo a cualquier acto que atente contra la libertad de expresión.

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Además, señaló que la Fiscalía General del Estado de Puebla será la instancia encargada de desarrollar las investigaciones para esclarecer el caso, identificar a los responsables y determinar cuál fue el móvil del ataque.

Gobierno de Puebla se pronuncia ante el asesintado del creador de contenido Ricardo Zúñiga. Foto: Especial

¿Quién era Ricardo Zúñiga?

Ricardo Zúñiga Rosas tenía 35 años y desarrollaba distintas actividades. Era fotógrafo, comerciante y creador de contenido digital, principalmente en Facebook.

Una parte importante de su trabajo en redes consistía en mostrar aspectos culturales de Puebla, así como festividades y acontecimientos de su comunidad. Al mismo tiempo, utilizaba esas plataformas para expresar críticas y cuestionamientos sobre temas como gobierno, obras públicas y manejo de recursos.

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Fuera de su actividad digital, también se dedicaba al comercio. Atendía un negocio de productos de limpieza llamado "Zuma", donde fue asesinado.

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