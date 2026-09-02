Metrópoli | 02-09-26 | 12:30 | Actualizada | 02-09-26 | 12:34 |

Policías de la () y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, detuvieron a tres personas y aseguraron , a través de dos cateos en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.

De acuerdo con la SSC, mediante labores de inteligencia se identificaron dos inmuebles que presuntamente eran usados para almacenar y vender droga.

Por lo anterior, se implementaron labores de inteligencia y vigilancia en dichos predios.

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Tras conseguir los datos de prueba necesarios, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez los mandamientos ministeriales para intervenir en dichos inmuebles.

Los cateos se realizaron con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México () y de la (GN).

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El primero fue en un domicilio de la calle Labradores, de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Allí se detuvo a una mujer de 31 años de edad y aseguraron 500 gramos de cocaína.

El segundo operativo fue en una vivienda ubicada en la calle 5, en la , alcaldía Iztacalco. Allí se detuvo a un hombre de 31 años y a una mujer de 29 años de edad; además, se aseguraron 50 gramos de metanfetamina, 118 dosis de cocaína, 112 dosis de marihuana y 300 gramos de la misma hierba.

Los tres detenidos fueron presentados ante un agente del , mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

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mahc/LL

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