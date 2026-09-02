Mundo | 02-09-26 | 14:35 |

A través de redes sociales se viralizó el momento exacto en que un impacta a un hombre en calles de ; el sujeto logró sobrevivir y levantarse para pedir ayuda caminando.

El hombre fue identificado como Thomas Fahmy, quien caminaba hacia su vehículo para dirigirse a una cita médica en Staten Island, Nueva York.

En una entrevista reveló que “fue intenso”; la sensación de tensión recorrió todo su cuerpo, además de sentir ardor, hormigueo, dolor en ambos pies.

Lee también

¿Cómo fue el impacto del rayo?

De acuerdo con la grabación, el hombre iba caminando por una de las calles de Staten Island, junto con su mochila y un paraguas. Al momento de pasar cerca de un árbol, el rayo lo impactó.

En el video se observa al hombre caminar tranquilamente, cuando un destello de colores rojo y amarillo, en dirección vertical impacta dos veces cerca de él y el tercero alcanza al hombre, haciendo que se caiga.

[Publicidad]

Instantes más tarde, el hombre se levanta al parecer ileso y camina como si nada para pedir ayuda; solo se observan rasgos de suciedad en su ropa por la caída, pero aparentemente sin ningún rasguño visible en ese momento; ni siquiera se observa algún daño en su ropa, solo cojea un poco y se le percibe alterado por la situación.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]