[Publicidad]
A través de redes sociales se viralizó el momento exacto en que un rayo impacta a un hombre en calles de Estados Unidos; el sujeto logró sobrevivir y levantarse para pedir ayuda caminando.
El hombre fue identificado como Thomas Fahmy, quien caminaba hacia su vehículo para dirigirse a una cita médica en Staten Island, Nueva York.
En una entrevista reveló que “fue intenso”; la sensación de tensión recorrió todo su cuerpo, además de sentir ardor, hormigueo, dolor en ambos pies.
Lee también Rayos dejan 2 mil 470 muertos en México; UNAM identifica las zonas de mayor riesgo
¿Cómo fue el impacto del rayo?
De acuerdo con la grabación, el hombre iba caminando por una de las calles de Staten Island, junto con su mochila y un paraguas. Al momento de pasar cerca de un árbol, el rayo lo impactó.
En el video se observa al hombre caminar tranquilamente, cuando un destello de colores rojo y amarillo, en dirección vertical impacta dos veces cerca de él y el tercero alcanza al hombre, haciendo que se caiga.
[Publicidad]
Instantes más tarde, el hombre se levanta al parecer ileso y camina como si nada para pedir ayuda; solo se observan rasgos de suciedad en su ropa por la caída, pero aparentemente sin ningún rasguño visible en ese momento; ni siquiera se observa algún daño en su ropa, solo cojea un poco y se le percibe alterado por la situación.
ss/mcc
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Series verticales y bajos costos, un riesgo para la cinefotografía mexicana
Espectáculos
Fátima Bosch afirma que no ha sido notificada de la demanda interpuesta por Nawat Itsaragrisil: "no puede ser que exigir el respeto básico de una mujer nos siga escandalizando"
Nación
Petro asegura que Sheinbaum lo invitó a quedarse en México para realizar actividades académicas; "yo decidí vivir en Colombia"
Universal Deportes
América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Leagues Cup, HOY, miércoles 2 de septiembre
Showbiz
Salma Hayek cumple 60 años: las fotos en bikini que demuestran que los años no pasan por ella
Noticias
Jurado se bloquea otra vez en el caso Lindsay Clancy: juez da última orden antes de un posible juicio nulo
Negocios
Bancos podrán enviarte códigos por SMS: ¿qué operaciones tendrás que confirmar y cómo funcionará?
Noticias
Trump pone contra las cuerdas a los estados: deberán reportar a indocumentados o arriesgar fondos